Umweg für Autofahrer zwischen Weicht und Bad Wörishofen

Die Stockheimer Straße zwischen Weicht und Bad Wörishofen wird bis Mitte März gesperrt. Diese Umleitung wird empfohlen.

Wer zurzeit zwischen Weicht und Bad Wörishofen unterwegs ist, muss einen erheblichen Umweg auf sich nehmen. Denn die Durchfahrt im Jengener Ortsteil bleibt bis zum 11. März gesperrt. Das teilt das Oberostendorfer Bauunternehmen Otto Geiger mit.

Um von Weicht nach Bad Wörishofen oder zurück zu gelangen, müssen Autofahrer daher eine andere Route wählen: durch Wiedergeltingen sowie an Türkheim und Irsingen vorbei. Für Anlieger, die von Bad Wörishofen nach Stockheim oder zurückfahren, ist die Strecke zwischen den beiden Orten weiterhin frei.

Grund sind Bauarbeiten beim Gasthaus Krone in Weicht

Grund für die Verkehrsumleitung sind Umbaumaßnahmen beim Gasthaus Zur Krone in Weicht – dieses bekommt einen neuen Festsaal. Bereits seit 1368 ist das Wirtshaus im Familienbesitz, seit mehr als 600 Jahren werden dort Gäste bewirtet. Nun war es Zeit für eine kleine Auffrischungskur. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. „Der Saal wird abgerissen, erneuert und unterkellert“, sagt Restaurantbetreiber Michael Roiser. „Zudem planen wir, auf dem Saal Ferienwohnungen und eine Terrasse zu bauen.“ Vom Hang aus habe man dann einen „wunderbaren Ausblick“ über den Ort. Wenn alles glatt laufe, könne der über 100 Leute fassende Festsaal bereits ab Oktober 2022 und die Wohnungen ab Mai 2023 in Betrieb genommen werden, berichtet Roiser. Dann können Gäste wieder zu Hochzeiten, Taufen und vielen anderen Feierlichkeiten in Weicht zusammenkommen.

Der Restaurantbetrieb ist von den Umbauarbeiten nicht betroffen. Zwar sind die Türen der Gaststätte zurzeit geschlossen, da das Krone-Team noch bis Mittwoch, 16. Februar, im Urlaub ist. Danach soll es aber im Restaurant des Wirtshauses wie gewohnt mit der Bewirtung der Gäste weitergehen.