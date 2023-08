Weicht

12:39 Uhr

Der WM-Weg von Voltigier-Ass Laura Seemüller

Laura Seemüller wurde Siebte bei der Voltigier-WM in Schweden. Laura Seemüller wärmt sich mit ihrem Pferd For Ever in der Reithalle des VRC Weicht auf.

Plus Mit drei Jahren hat Laura Seemüller bereits geturnt. Mit sechs kam sie zum Voltigieren. Heute ist sie eine der besten der Welt.

Von Benedikt Dahlmann

Ein paar Runden joggt Laura Seemüller neben ihrem Pferd im Kreis. Dann springt sie aus vollem Lauf auf und beginnt, auf dem Pferd zu turnen. Erstmals nach der WM im schwedischen Flyinge trainiert sie heute wieder auf ihrem Westfalen-Wallach For Ever. Der ist nach der langen Reise noch ein wenig mürrisch, doch nach den ersten Aufwärmrunden sind die beiden wieder die Harmonie, die sie bei der Voltigier-WM der Junioren so weit gebracht hat.

Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Sarah Berthold trainiert Laura im Reitstall des VRC Weicht. Sarah führt For Ever im Kreis durch die Reithalle. Unterdessen steht Laura auf ihrem Pferd. Dann geht sie zurück in den Sattel und schleudert sich in den Handstand. Anschließend dreht sich mit den Händen auf For Evers Rücken, die Füße in der Luft, wie Turnerinnen auf dem berühmten Pauschenpferd beim Geräteturnen. Danach landet sie wieder im Sattel und zieht ihre Kreise als wäre nichts geschehen.

