Weiße Nacht in Bad Wörishofen mit Promi-Bonus: Stars feiern mit

Wenn die Tage lang und die Nächte kurz sind, zelebriert Bad Wörishofen seine „Weiße Nacht“. Auch in diesem Jahr genossen mehrere tausend Party-Gäste in lauer Sommernacht an weiß gedeckten Tischen entlang des Wörthbaches und auf dem Denkmalplatz mit allen Sinnen das „Open-Air-Picknick“ zu dem sie die Stadt und die aktiven Einzelhändler eingeladen hatten. In angesagtem Dresscode genossen sie die besondere Atmosphäre dieses sommerlichen Events. „Wunderschön, einfach super“, hörte man auf der Flaniermeile immer wieder Besucher schwärmen. Am Ende hieß es: Rekordbesuch.

