Neuer Rekord: 4000 Kinder und Jugendliche beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen

Nicht mehr lange, dann beginnt in Bad Wörishofen das 30. Festival der Nationen. Nicht nur das ist eine besondere Zahl. Diesmal nehmen rund 4000 Kinder und Jugendliche die zahlreichen Angebote des Festivals wahr, ein neuer Rekord. Das bestätigt die Festivalorganisatoren Winfried und Werner Roch aus Türkheim in ihrer Überzeugung, dass sich Kinder für Klassik interessieren, wenn man sie ihnen nur passend präsentiert. In Bad Wörishofen treffen sie auf Weltstars wie Diana Damrau oder Rolando Villazón. Die Starriege zum Jubiläum ist eindrucksvoll.

Die Vorfreude auf dieses besondere Festival der Nationen ist Winfried und Werner Roch deutlich anzumerken. „Der Händel-Workshop sprengt alle Dimensionen“, berichtet Werner Roch. „Wir kriegen die Leute kaum unter“, sagt er mit einem Lächeln. Am Ende werden sie natürlich unterkommen, die Rochs sind in den 30 Jahren zu Organisationskünstlern gereift, denen die größten Stars der Klassik ihr Vertrauen schenken. Kein Wunder also, dass man die Brüder derzeit überall erreicht, nur nicht in Türkheim. Sie sind auf Festivalreise zu den großen Bühnen Europas, wo derzeit die wichtigsten Sommer-Festivals des Jahres stattfinden. Danach geht es gleich weiter nach Bad Wörishofen, wo der Festivalherbst mit einem Knaller eröffnet wird. „Seit Menuhin wurde das nicht mehr an einem einzigen Abend aufgeführt“, betont Werner Roch die Bedeutung dieses Abends mit Stargeigerin Julia Fischer. Sie spielt beim Eröffnungskonzert „die drei großen B“: Violinkonzerte von Bach, Beethoven, Brahms. Ausnahmegeiger Yehudi Menuhin sorgte damit einst für weltweites Aufsehen. Nun also in Bad Wörishofen, wo die Karriere der damals zwölf Jahre alten Julia Fischer einst so richtig Fahrt aufnahm, bis hin zum heutigen Weltruhm.

Geigerin Julia Fischer spielt in Bad Wörishofen ein besonderes Konzert.

Fischer steht für das große Ziel des Festivals wie niemand sonst. Junge Menschen sollen erleben, was Klassik ist, wie bereichernd die Musik sein kann, wenn man sich darauf einlässt. Am liebsten wäre es den Brüdern Roch, wenn das Festival junge Menschen dazu inspiriert, selbst ein Instrument zu lernen. Heuer gibt es dazu viele Chancen, denn noch nie zuvor nahmen so viele Kinder und Jugendliche die Angebote wahr. Rund 4000 werden es sein, womit seit der Gründung des Festivals rund 30.000 Kinder und Jugendliche in Bad Wörishofen Klassik-Stars live erlebt haben.

Seit der Gründung des Festivals der Nationen haben rund 30.000 Kinder und Jugendliche die Angebote genutzt.

Natürlich ist das Festival aber auch diesmal vor allem ein Hochamt der Klassik in Bayern. Die Kartenpreise reichen heuer von 79 bis 169 Euro. Der Höchstpreis wird für den Auftritt von Opernsänger Rolando Villazón fällig, der neben einer großen Stimme auch großes Unterhaltungstalent mitbringt, wie die Festivalfans in Bad Wörishofen schon selbst erleben durften. Mit Bratschist Nils Mönkemeyer und der Klarinettistin Sabine Meyer sind weitere große Namen in Bad Wörishofen vertreten. Pianist Rudolf Buchbinder wird ebenso ein Konzert geben wie sein Kollege Fazil Say. Weltklasse-Sopranistin Diana Damrau, deren Familie aus Stockheim stammt, gibt zum Jubiläum ein Sonderkonzert. Ihre Fans dürfen sich auf eine Operetten-Gala freuen.

Musikfest in der Innenstadt von Bad Wörishofen bei freiem Eintritt

Mit dabei ist auch der junge Pianist Lukas Sternath, der sein Debüt in Bad Wörishofen gibt. Sternath gilt als neues großes Talent der Klassik-Szene – und wird natürlich von den Rochs betreut. Das Festival der Nationen beginnt am 27. September und dauert dieses Mal bis zum 6. Oktober. Für Kinder und Jugendliche gibt es unter anderem einen exklusiven Einblick in die Arbeit eines großen Orchesters, ein großes Schulkonzert am 27. September, einen Händel-Workshop und Classic for Kids, wo Julia Fischers Projekt „Kindersinfoniker“ zu hören sein wird. Um Händel geht es auch beim „Musikfest für alle“ am Sonntag, 29. September. Dann wird bei freiem Eintritt die komplette Innenstadt zur Konzertbühne.

Bekannte Orchester werden während der Festivalwoche in Bad Wörishofen zu erleben sein: die Wiener Symphoniker, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, die Philharmonie Baden-Baden, die Augsburger Philharmoniker, die Festival Strings Lucerne und natürlich das vbw-Festivalorchester, bestehend aus Bayerns größten Klassiktalenten. Karten für alle Konzerte gibt es unter anderem bei der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/350305) und Mindelheim (08261/991375).

Das Programm des Festivals der Nationen 2024

Freitag, 27. September 2024, 19.30 Uhr:

Eröffnungskonzert

Julia Fischer, Violine

Andrey Boreyko, Dirigent

Wiener Symphoniker

J. S. Bach: Konzert für Violine und Orchester in a-Moll, BWV 1041

L. v. Beethoven: Konzert für Violine und Orchester in D-Dur, op. 61

J. Brahms: Konzert für Violine und Orchester in D-Dur, op. 77

Julia Fischer, Violine Andrey Boreyko Wiener Symphoniker

Samstag, 28. September 2024, 20 Uhr:

Beethovens „Pastorale“

Sabine Meyer, Klarinette

Nils Mönkemeyer, Viola

Christoph Adt, Dirigent

vbw Festivalorchester

C. M. v. Weber: Concertino für Klarinette und Orchester, op. 26

M. Bruch: Konzert für Klarinette, Viola und Orchester in e-Moll, op. 88

L. v. Beethoven: Sinfonie Nr. 6 in F-Dur, op. 68

Sabine Meyer, Klarinette Nils Mönkemeyer, Viola Christoph Adt, Dirigent vbw Festivalorchester

Sonntag, 29. September 2024, 9 - 17 Uhr:

Musikfest „Klassik für alle“ (Eintritt frei)

Blechschaden unter der Leitung von Bob Ross

„Auf den Spuren von Georg Friedrich Händel“

Sonntag, 29. September 2024, 19 Uhr:

„Pianissimo!“ mit Rudolf Buchbinder

Rudolf Buchbinder, Klavier

Festival Strings Lucerne

J. Haydn: Konzert für Klavier und Orchester in D-Dur, Hob. XVIII:11

L. v. Beethoven: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 in C-Dur, op. 15

R. Schumann: Konzert für Klavier und Orchester in a-Moll, op. 54

Rudolf Buchbinder, Klavier Festival Strings Lucerne

Dienstag, 1. Oktober 2024, 20 Uhr:

Sonderkonzert mit Diana Damrau

Operetten-Gala

„Liebe, du Himmel auf Erden“

Wien, Berlin, Paris

Diana Damrau, Sopran

Nikolai Schukoff, Tenor

Ernst Theis, Dirigent

Augsburger Philharmoniker

Arien und Duette u.a. von J. Strauss, F. Lehár,

R. Stolz, E. Kálmán, P. Linke und A. Messager

Diana Damrau, Sopran Nikolai Schukoff Theis Augsburger Philharmoniker

Mittwoch, 2. Oktober 2024, 20 Uhr:

Quadro Nuevo

Steigenberger Hotel Der Sonnenhof

Freitag, 4. Oktober 2024, 20 Uhr:

Lukas Sternath spielt Brahms

Lukas Sternath, Klavier

Clara Yuna Friedensburg, Violoncello Verleihung des Prix Young Artist of the Year

Tarmo Peltokoski, Dirigent

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

A. Dvořák: Waldesruh („Klid“), B. 182

P.I. Tschaikowsky: Nocturne in d-Moll, op. 19 Nr. 4, Bearbeitung für Violoncello und Orchester

J. Brahms: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 in d-Moll, op. 15

J. Sibelius: Sinfonie Nr. 5 in Es-Dur, op. 82

Lukas Sternath, Klavier Clara Friedensburg Tarmo Peltokoski Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Samstag, 5. Oktober 2024, 20 Uhr:

„Beethoven meets Say“

Fazıl Say, Klavier und Leitung

Glenn Christensen, Konzertmeister

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

L. v. Beethoven: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 in c-Moll, op. 37

Fazıl Say: The moving mansion – Konzert für Klavier und Kammerorchester

W. A. Mozart: Sinfonie Nr. 40 in g-Moll, KV 550

Fazıl Say, Klavier Die-Deutsche-Kammerphilharmonie-Bremen

Sonntag, 6. Oktober 2024, 19 Uhr:

Abschlusskonzert mit Rolando Villazón

Amore e follia – zwischen Liebe und Wahnsinn

Rolando Villazón, Tenor

Kate Lindsey, Sopran

Guerassim Voronkov, Dirigent

Philharmonie Baden-Baden