Weltweit einmaliger Traktor sorgt in Bad Wörishofen für Aufsehen

Fans historischer Landmaschinen kamen voll auf ihre Kosten: Zum vierten Mal lud Patrick Schregle im September auf das Firmengelände der Dental Schregle zum Oldtimer-Treffen ein – und präsentierte dabei einen weltweit tatsächlich einmaligen Schatz.

Das Highlight des Tages war zweifellos der einzigartige Schlüter Profi Trac High Speed 5000 TVL, ein Prototyp aus dem Jahr 1978. Dieser beeindruckende Traktor ist mit einem Zwölf-Zylinder-Motor, 22 Litern Hubraum, satten 500 PS und Allradantrieb ausgestattet. Mit einem Gewicht von 18 Tonnen und einem gigantischen 1000-Liter-Dieseltank ist er ein Einzelstück. Besitzer Michael Rimmel aus Mindelheim präsentierte sichtlich stolz das seit 2011 in seinem Besitz befindliche Unikat.

Icon vergrößern In Bad Wörishofen waren zahlreiche historische Traktoren zu sehen. Foto: Schregle Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In Bad Wörishofen waren zahlreiche historische Traktoren zu sehen. Foto: Schregle

Insgesamt konnten 21 verschiedene Oldtimer bestaunt werden. Neben dem spektakulären Schlüter-Prototypen zeigten Sammler und Liebhaber weitere Modelle renommierter Marken wie Schlüter, Mercedes-Benz, DHC, Massey-Ferguson und Kramer.

Die besten Bilder der Oldtimershow in Bad Wörishofen Icon Galerie 33 Bilder Rollende Schätze sorgten für einen Besucheransturm in Bad Wörishofen. Unter den Fahrzeugen waren einige Raritäten.

Veranstalter Patrick Schregle zeigte sich erfreut über die positive Resonanz: „Es ist immer schön zu sehen, wie viel Leidenschaft in diesen Maschinen steckt und wie sie Generationen verbinden.“

Die kleine, aber feine Veranstaltung hat sich mittlerweile als feste Größe im regionalen Kalender etabliert – zur Freude aller Technikbegeisterten und Oldtimer-Fans.

