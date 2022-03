Hoher Wildverbiss in den Wäldern im Wertachtal

Eine natürliche Verjüngung der heimischen Wälder findet kaum statt. Welche Rolle der Klimawandel dabei spielt.

Rot mit wenigen grünen Sprenkeln – so sieht das Wertachtal im neuen Forstlichen Gutachten aus. In fast allen der 13 Hegegemeinschaften ist die Verbissbelastung in den Wäldern zu hoch, und der Wildabschuss sollte erhöht werden. „Im Ostallgäu fallen mir ruckzuck 20 Baumarten ein, die hier wachsen könnten. Aber außer der Fichte und ein paar anderen kommt keine ohne Schutz hoch“, sagt Forstdirektor Stefan Kleiner.

Die Belastung durch den Wildverbiss ist im Wertachtal zu groß

Seit 1986 das erste Forstliche Gutachten erstellt wurde, habe sich die Situation zwar tendenziell verbessert. Damals sei nicht mal die Fichte vom Wildverbiss verschont gewesen. „Aber wir sind immer noch auf einem Stand, der für eine natürliche Verjüngung nicht reicht“, sagt Kleiner. Insgesamt tue sich wenig. Es gehe mal hoch, dann wieder runter. 2015 zum Beispiel waren die Zahlen so gut, dass in fast allen Hegegemeinschaften empfohlen wurde, die Abschusszahlen beizubehalten. Danach stieg die Verbissbelastung aber wieder an und ist seitdem im ganzen Landkreis zu hoch. „Die Abschusszahlen müssten eigentlich in fast allen Revieren erhöht werden“, sagt Kleiner. Vielerorts herrscht laut Luitpold Titzler Stillstand. „Wenn wir da nicht an den Stellschrauben drehen, bleibt es unverändert, und wir kommen dem Ziel, den Wald an den Klimawandel anzupassen, nicht näher“, sagt der Stellvertreter des Forstdirektors. Dabei gehe es nicht darum, das Wild auszurotten. Seine Zahl solle nur soweit reduziert werden, dass der Wald von selbst nachwachsen kann.

Tendenziell besser als im Süden sehe es im nördlichen Landkreis aus. Die Hegegemeinschaft Kaufbeuren ist aber auch dort und insgesamt die einzige, in der der Verbiss seit Jahren als tragbar gewertet wird. In anderen Hegegemeinschaften stechen nur einzelne Reviere positiv hervor.

Doch was läuft dort anders? In diesen Revieren gibt es laut den Forstamtsvertretern, die beide auch zur Jagd gehen, Jägerinnen und Jäger, die selbst an einer natürlichen Waldverjüngung interessiert sind. Damit dieser Wunsch entsteht, müssten Jäger die Hintergründe kennen, warum ein funktionierender Wald wichtig ist. „Gegenseitige Vorwürfe bringen nichts“, sagt Kleiner. Dialog sei entscheidend und die Lust und der Wille, etwas für den Wald zu tun. „Dort, wo alle das gleiche Ziel verfolgen, funktioniert es“, betont der Forstdirektor.

Das Forstamt möchte den Jägern im Wertachtal keine Zwänge auferlegen

Wo der Wald weg ist, wird durch die höhere Sonneneinstrahlung zudem zunächst mehr CO² freigesetzt. Das Forstamt möchte den Jägern aber keine Zwänge auferlegen. „Wir sind nur Schiedsrichter und geben Hilfsmittel vor“, sagt Kleiner. Deshalb sollen Waldbesitzer und Revierleiter zunächst in Eigenverantwortung Abschusszahlen festlegen.

„Man muss klug jagen und auf den Rhythmus des Wildes eingehen“, nennt Kleiner ein Beispiel, auf das es ankommt. „Der Jäger muss für das Wild unberechenbar sein“, ergänzt Titzler. Das bedeutet, er darf nicht immer zur gleichen Zeit auf dem gleichen Hochsitz sein Jagdglück versuchen, sondern muss flexibel in Ort und Zeit sein. Das sei für viele Jägerinnen und Jäger nicht einfach umzusetzen, da ein Großteil die Jagd nur als Hobby betreibe.