Das Schweigen der Böller: Keine Neujahrsempfänge 2022

Plus Auch in diesem Jahr wird es keine öffentlichen Neujahrsempfänge geben. Sehr zum Bedauern der Bürgermeister.

Es ist eine schöne Tradition, wenn die Gemeinden zum Start ins neue Jahr ihre Bürgerinnen und Bürger zu einem Neujahrsempfang einladen. Hier gibt es die seltene Gelegenheit, sich bei den vielen Ehrenamtlichen zu bedanken und jenseits des Alltags ein gutes Gespräch zu führen. Schon oft sind dabei gute Ideen entstanden – doch daraus wird es auch in diesem Jahr angesichts der Coronakrise nichts. Das bedauern zwar alle Beteiligten, eine andere Möglichkeit sieht jedoch keiner der Rathauschefs.