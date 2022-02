Die Buchloer Klinik für den Notfall wappnen

Für 5,7 Millionen Euro bekommt das Buchloer Krankenhaus eine neue Intensivstation. Bereits Ende 2022 soll der Anbau fertig sein. Was sich die Verantwortlichen davon erhoffen.

Die Bagger sind bereits angerollt, die Bauarbeiten für den Klinikanbau haben begonnen. 5,7 Millionen Euro kostet die neue Intensivstation am Buchloer Krankenhaus St. Josef. An der Südseite entsteht auf 700 Quadratmetern eine neue Station mit sechs Intensivbetten, Beatmungsmöglichkeiten, Aufenthaltsräumen für das Personal, separaten Bereichen für Gerätschaften sowie einem Ärztezimmer. Die Regierung von Schwaben unterstützt die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren mit einem Zuschuss von drei Millionen Euro. Bereits im Herbst soll der Neubau fertig sein. Das macht die Modulbauweise möglich, bei der komplette Elemente auf der Baustelle zusammengesetzt werden.

Erhebliche Arbeitserleichterung für das Krankenhauspersonal in Buchloe

„Wir hatten mittlerweile einfach zu wenig Platz, die alte Station ist dreißig Jahre alt, beengt und nicht mehr zeitgemäß“, sagt Chefarzt Dr. Sascha Chmiel beim Spatenstich am Mittwochnachmittag. Außerdem seien die Anforderungen an die Intensivmedizin in den vergangenen Jahrzehnten enorm gestiegen. „Aufwendigere Therapieformen, Hygieneauflagen und zusätzliche Hilfsmittel nehmen entsprechend mehr Platz ein.“

Dieser Entwicklung soll mit dem 38 Meter langen und knapp 19 Meter breiten Neubau in Buchloe Rechnung getragen werden. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, da sind sich alle Verantwortlichen einig. „Für uns ist es ein wahrer Freudentag“, sagt Klinik- und Pflegedienstleiter Ralf Kratel. „Der Neubau bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung und auch die Patienten profitieren natürlich.“ Das neue Gebäude helfe dabei, eine effektivere Klinikorganisation samt Hygienemanagement umzusetzen.

Chmiel selbst habe erst so richtig geglaubt, dass Buchloe eine neue Intensivstation bekommt, als „der erste Bagger auf den Hof gefahren ist und angefangen hat, ein Loch zu graben“. Nun sei die Vorfreude bei allen umso größer. „So können wir den Dingen deutlich gelassener entgegengehen.“

Gelassener auch deshalb, weil der kommende Anbau samt der neuen Berufsfachschule für Krankenpflege Magnet für den medizinischen Nachwuchs sein soll. „Wenn junge Menschen sehen, dass hier gebaut und investiert wird“, könne man auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken, hofft der Chefarzt.

Lesen Sie dazu auch

Dass auch in kleineren Krankenhäusern ausreichend Intensivbetten und adäquate Behandlungsmöglichkeiten unbedingt notwendig sind, sei nicht zuletzt während der Corona-Pandemie deutlich geworden, berichtet Angelika Schorer, Vorsitzende des Bezirksverbandes Schwaben des Bayerischen Roten Kreuzes. Doch bis in Buchloe die Entscheidung für den Neubau fiel, hätten die Initiatoren mit einigem Gegenwind zu kämpfen gehabt. „Auf der Verwaltungsebene hat sich gar nichts bewegt.“

Fokus der Klinik St. Josef Buchloe auf Kardiologie und Innere Medizin

Daher seien der Vorstand der Kliniken und Politiker zusammen in die Offensive gegangen und hätten so die Zahnräder in Bewegung gesetzt. „Wenn alle an einem Strang ziehen, dann geht auch etwas voran“, sagt Stefan Bosse, Kaufbeurens Oberbürgermeister und Verwaltungsratsvorsitzender der Kliniken.

Seit über sechs Jahren liegt der Fokus der Klinik St. Josef auf den Fachrichtungen Kardiologie und Innere Medizin.

Dabei kämen die Patienten nicht nur aus Buchloe, sondern vor allem auch aus dem nördlichen Ostallgäu und den Nachbarlandkreisen“, erklärt Klinik-Vorsitzender Andreas Kutschker.