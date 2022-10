Erntedankfest: Jetzt geht’s ans Eingemachte

Plus Das Einkochen von Obst und Gemüse hat rund ums Erntedankfest Hochsaison. Ramona Horn gibt hilfreiche Tipps.

Das Erntedankfest steht an diesem Sonntag im Mittelpunkt. Zur Ernte gehört auch die Frage, wie man diese haltbar machen kann. Es herrscht Hochsaison fürs Einmachen. Eine, die sich damit besonders gut auskennt, ist Ramona Horn. Die junge Bäuerin weiß, wie selbst gemachten Marmeladen, Fruchtaufstrichen, Chutneys, Pestos, Likören und Sirupe gelingen.