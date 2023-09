Frau zeigt Ex-Partner an, Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Eine 32-jährige Allgäuerin kann nicht verstehen, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt hat. Das passiere häufig, sagen Fachstellen.

Zeigen Betroffene häusliche Gewalt an, führt das nur selten zur Verurteilung der Täter. Das sagen Fachstellen, wie der Frauennotruf oder das Frauenhaus in Kempten, die Betroffene beraten. Einer 32-jährigen Frau aus der Region, die anonym bleiben möchte, ist genau das passiert. Ihr Ex-Partner habe sie manipuliert, ihr gedroht, sie geschlagen und vergewaltigt. Auf ihre Anzeige folgte nach einem halben Jahr die Einstellung der Ermittlungen. Sie fühlt sich nicht gehört. „Ich alleine habe keine Stimme“, sagt sie. Was Fachstellen fordern.

Die Allgäuern habe sich allein gefühlt, sagt sie

In einer Silvesternacht habe sie ihr damaliger Partner sexuell missbraucht, sagt die 32-jährige Allgäuerin. Er sei dabei betrunken gewesen. Etwa ein Jahr danach zeigte sie ihn an, schilderte in einem dreistündigen Gespräch auf der Polizeidienststelle, was passiert war. Als sie sich später bei der Polizei informieren wollte, wie es weitergeht, sei man ihr am Telefon sehr unfreundlich begegnet, ohne Empathie. Sie habe sich allein gelassen gefühlt, erzählt die Allgäuerin. „Wenn man es wagt, zur Polizei zu gehen, kriegt man nur Schläge ins Gesicht.“

Allerdings sei ihr mitgeteilt worden, dass sie noch einmal vernommen werden soll. Doch die 32-Jährigehörte nichts mehr von der Polizei. Sechs Monate später habe sie ein Schreiben der Staatsanwaltschaft Kempten erhalten. Es hieß, die Ermittlungen würden eingestellt, da keine Beweise vorlägen. Ein weiterer Grund: Dass ihr Partner betrunken gewesen sei.

„Es ist völlig unbegreiflich, dass so etwas in unserem Rechtssystem passieren kann“, sagt sie. „Ich möchte meiner Tochter später mal nicht sagen müssen, dass es so halt läuft in der Welt.“

Polizei: Einzelheiten der Tat sind wichtig

Gefühlt würden schon einige Verfahren eingestellt, gerade wenn es die ersten Anzeigen in einem Beziehungskonflikt sind, sagt Petra Tebel. Die Kriminaloberkommissarin ist Beauftragte der Polizei für Kriminalitätsopfer im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Häufige Gründe für eine Einstellung seien, dass Anzeigen oft erst lange nach dem jeweiligen Vorfall erstattet werden. Betroffene könnten sich dann nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. „Je weniger Einzelheiten vorhanden sind, desto schwieriger wird es mit einer Verurteilung.“ Ein weiteres Problem bei der Verurteilung sei die psychische Gewalt, sagt Tebel. Auf dem Papier blieben dann in manchen Fällen geringfügige Straftaten wie Beleidigungen oder Bedrohungen stehen, bei denen die Ermittlungen am Ende eingestellt werden.

Frauenhaus Kempten: Erlebte Gewalt wird nicht anerkannt

Dennoch rate die Polizei jeder und jedem Geschädigten zur Anzeigenerstattung, sagt Tebel. „Denn eine nicht erstattete Anzeige schützt den Täter, nicht das Opfer.“ Auch Fachstellen raten dazu – aber mit Einschränkungen. „Wir sprechen die Empfehlung nur aus, wenn wir die Frauen als psychisch stabil wahrnehmen“, sagt Amelia Ulbrich vom Frauenhaus Kempten. „Leider ist es so, dass Delikte häuslicher Gewalt selten eine Verurteilung nach sich ziehen.“ Eine Einstellung des Verfahrens bedeute für die Betroffenen, dass die erlebte Gewalt nicht anerkannt wird und dass der Täter gar nicht gewalttätig war. „Besonders verheerend wirkt sich diese Problematik bei Anzeigen wegen sexualisierter Gewalt aus.“

Forderung von Fachstellen für häusliche Gewalt: Das Justizpersonal schulen

„Man muss den Betroffenen schon immer klar sagen, dass die Gefahr groß ist, dass das Verfahren eingestellt wird“, sagt Petra von Sigriz vom Frauennotruf Kempten. Als Fachberatungsstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt hätten sie solche Fälle schon oft erlebt. Möglichst schnell nach der Tat Anzeige erstatten – „Das ist völlig unrealistisch“, sagt sie. „Betroffene können das nicht.“

Von Sigriz glaubt, dass eine Verhandlung vor Gericht immer die Chance biete, dass die Wahrheit ans Licht kommt, auch wenn die Beweislage im Vorfeld dürftig erscheint. Sie fordert zudem fachliche Schulungen für Staatsanwältinnen und Richter. Wie wirkt sich ein Übergriff auf das Erinnerungsvermögen aus? Was hat es zu bedeuten, wenn Opfer einer Richterin nicht in die Augen schauen können? Das seien wichtige Fragen.

Gibt es Kriterien für eine Anklage? Ein Oberstaatsanwalt erklärt seine Arbeit

Thomas Hörmann ist Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kempten. Er erklärt, wie er und seine Kolleginnen und Kollegen an Fälle von häuslicher Gewalt herangehen.

Dass Verfahren häufig eingestellt werden, könne er nicht bestätigen (siehe Artikel links). Aber es gebe gewisse Fallstricke, etwa das Zeugnisverweigerungsrecht: Denn ein häufiger Grund für Einstellungen sei, wenn Betroffene zwar die Tat anzeigen, sich dann aber doch nicht mehr äußern wollen. Die Staatsanwaltschaft beantrage deshalb meistens eine Vernehmung vor dem Ermittlungsrichter. Im Fall der Fälle könne dann auch dieser als Zeuge vor Gericht aussagen. Einer solchen Vernehmung müssten die Betroffenen zustimmen.

Staatsanwaltschaft: Ein hinreichender Tatverdacht ist Voraussetzung

„Wir müssen eine Prognose abgeben, ob eine Verurteilung wahrscheinlich ist“, erklärt Hörmann weiter. Sei sie das, könne man Anklage erheben. Um zu beurteilen, ob ein sogenannter hinreichender Tatverdacht gegeben sei, müssten die Aussagen der Betroffenen bewertet werden. Gegebenenfalls würden dafür auch Sachverständige hinzugezogen, etwa Psychologen. Dabei könne bei Betroffenen der Eindruck entstehen, dass sie nicht ernst genommen werden.

„Wir sehen den Menschen“, betont Hörmann. „Aber wir müssen beurteilen, ob das, was er sagt, die Wahrheit ist. Dabei haben wir einen objektiven Maßstab anzulegen.“



Hilfe für Betroffene: Frauenhaus Kempten, 0831/18018; Frauennotruf Kempten, 0831/12100; Kriminaloberkommissarin Petra Tebel, 0831/9909-1315

Fachstelle Täterberatung: Andrea Springborn (0176/16610 377) berät seit drei Jahren Täter und Täterinnen in Fällen häuslicher Gewalt. Die Fachstelle ist bei der Caritas angesiedelt. Die Zusammenarbeit mit Gericht und Staatsanwaltschaft laufe gut, sagt sie. Immer häufiger bekämen Täter die Auflage, ein Beratungsprogramm bei ihr zu durchlaufen. Waren es 2021 noch vier Klienten, die auf diese Weise den Weg zu ihr fanden, waren es 2022 schon elf.