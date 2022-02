Wertachtal

vor 6 Min.

Hilft Geld der Staudenbahn vom Abstellgleis?

Plus Die Freien Wähler verkünden einen Erfolg in Millionenhöhe. Die Fahrgäste wissen nur eines sicher: Schnell besser wird’s nicht, an einem Punkt aber schon bald schlechter.

Von Christoph Frey und Moritz Maier

Kommt jetzt ein neuer Anschub für die Reaktivierung der Staudenbahn? Davon sprechen zumindest die Freien Wähler im Landtag. Die Chancen, dieses Projekt zu realisieren, hätten „sich nun maßgeblich erhöht“. Und für die Pendler auf der Strecke zwischen Augsburg und Gessertshausen ist die bereits beschlossene Teil-Reaktivierung der Staudenbahn zum Teil sogar eine Verschlechterung.

