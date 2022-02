Immer wieder Probleme mit Problem-Vögeln im Wertachtal

Hunderte Saatkrähen sorgen bei Landwirten und Anwohnern für Ärger. Das Problem ist auch in Bad Wörishofen und Mindelheim nur allzu gut bekannt.

Bad Wörishofen klagte zuletzt über eine „explosionsartigen Ausbreitung“ von Krähen in der Innenstadt, in Mindelheim sorgen die Rabenvögel seit Jahrzehnten für Ärger und Diskussionen. Auch im Wertachtal ist diese Problematik alles andere als neu: Die Saatkrähenproblematik in Buchloe ist seit Jahrzehnten kaum in den Griff zu kriegen. Wer im Buchloer Norden wohnt oder arbeitet, dem bleiben die Schwärme nicht verborgen. Die Saatkrähen spazieren dort in Gruppen auf Wiesen und Ackerflächen. Zu Dutzenden sitzen sie auf Dächern und Bäumen oder kreisen über dem Gewerbegebiet. Zwei große Kolonien mit je etwa 300 Tieren beim V-Markt und am Wasserturm sowie Splitterkolonien an der Allee und in der Welfenstraße sorgen seit Jahren für Ärger. Eine Splitterkolonie am Freibad vergrämte die Stadt im vergangenen Jahr und löste den Verbund auf.

Nistmaterial und Kot der Krähen gehen den Anliegern auf die Nerven

Viele Anwohner klagen über den Lärm „im Frühling und Sommer von morgens früh, sobald es hell wird, bis spätabends“. Ein Ärgernis sind auch Verunreinigungen, denn bei der Nahrungssuche plündern die Vögel Müllbehälter und verstreuen den Abfall. Zudem fällt Nistmaterial und Kot herab. „Die scheißen alles voll“, schimpft eine Frau, die beim V-Markt wohnt. Ihr graust es schon vor der Nestbauphase in wenigen Wochen. Der Bestand solle wenigstens halbiert werden, meint sie.

Nur wie? Bekämpfen geht gar nicht, die Krähen stehen unter Naturschutz. Sie vergrämen, indem die Feuerwehr die Nester weggespritzt? „Die Feuerwehr braucht dazu gar nicht anrücken“, winkt die Anwohnerin ab, „dann bauen die ihre Nester eben an anderer Stelle.“

Auch Greifvögeln wie Falken werden eingesetzt, um die Krähen zu vertreiben. Allerdings geht dies – für die Kommune und Privatpersonen – nur mit Erlaubnis der Regierung von Schwaben. Die Stadt Buchloe hat eine solche Genehmigung und darf vor der Nestgründung tätig werden. Allerdings sehen manche die Wirkung mehr oder weniger als „lächerlich“ an: Die Tiere sind in kürzester Zeit wieder zurück oder tauchen an anderer Stelle auf.

Das Problemempfinden hängt von der Betroffenheit ab, wie das Beispiel des Stadtjugendpflegers Hans-Jürgen Mayer zeigt. Als Leiter des Jugendzentrums zwischen Bahndamm und V-Markt sagt er, dass weder ihn noch die Jugendlichen das Gekreische und der Dreck der Krähen stören. „Jugendliche sind selbst laut“, meint er. Wenn die jungen Leute draußen sind, suchen die Krähen das Weite. Während Mayer das Thema rund um das Juze locker nimmt, sieht er dies in seinem Wohnviertel beim Wasserturm anders. Der – zumindest stundenweise – starke Lärm der Krähen sei gerade im Sommer dort recht nervig.

Krähen seien kein rein Buchloer Problem, weiß Helmut Gottstein, Kreisvorsitzender im Landesbund für Vogelschutz. Der Germaringer kennt das Thema, ist doch vor Jahren ein Krähenvolk an seinen Wohnort „umgezogen“. „Früher“, so ist auf der Homepage des Naturschutzbunds Deutschland zu lesen, „waren Saatkrähen von Landwirt*innen gern gesehen, da sie die Insekten auf ihren Feldern dezimierten.“ Heute werde das von Pestiziden erledig. Und die Krähen fressen Saatgut und Feldfrüchte statt Insekten.

Landwirte wie Georg Lochbrunner aus Dillishausen und Helmut Miederer aus Buchloe wissen davon ein Lied zu singen. Er sei Tierfreund, meint Lochbrunner, der bei der Eschenlohmühle Flächen bewirtschaftet. Wenn die Krähen aber so massiert aufträten, habe er etwas dagegen. Ihn kosten die Krähen Jahr für Jahr bares Geld. Auf seinem Acker bringt er ungebeiztes, also nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandeltes Saatgut für den Bio-Betrieb seines Schwiegersohnes aus. „Ein Leckerbissen für Krähen“, meint er wenig erfreut. Sobald er im Mai säe, „räumen Scharen von Krähen große Mengen der Saat ab“. Nach drei, vier Wochen müsse er nachsäen.

Abgesehen von zusätzlichen Kosten könne der Mais gar nicht mehr richtig reifen. Die Vegetationsperiode sei zu kurz: „Viel Geld und zusätzliche Arbeit für die Katz!“

Mittelfristig weiterhelfen könnte eine Versuchsreihe des Landwirtschaftsamtes Kaufbeuren: Im Frühjahr soll auch in Buchloe unterschiedlich gebeiztes Mais-Saatgut in verschiedenen Tiefen ausgebracht werden. Miederer kann sich an den zeitaufwendigen Versuchen allerdings nicht beteiligen, da er nicht über die passenden Maschinen verfügt. Aber er habe einen Kollegen auf den Versuch hingewiesen.