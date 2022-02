Wertachtal

Mehr Flexibilität mit dem Flexibus vom Wertachtal in die Kneippstadt Bad Wörishofen

Plus Für Fahrgäste aus dem Raum Türkheim-Ettringen geht ein Wunsch in Erfüllung: Künftig können sie mit dem Flexibus bis nach Bad Wörishofen und auch zum Skyline Park fahren.

Von Sandra Baumberger und Alf Geiger

Schon lange haben sich die Gemeinden des Flexibus-Knotens Türkheim-Ettringen, der auch Amberg, Wiedergeltingen, Traunried und Buchloe umfasst, eine Anbindung an die Kneippstadt Bad Wörishofen mit ihrem breiten Angebot an medizinischer Grundversorgung, Freizeitmöglichkeiten und kulturellen Veranstaltungen gewünscht. Nach einem einstimmigen Beschluss des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung ist dieses Ziel nun in greifbare Nähe gerückt. Seit April 2021 fährt der Flexibus auch innerhalb von Bad Wörishofen, rund 180 verschiedene Punkte werden auf Wunsch an, damit ist jede Haltestelle maximal 150 Meter von jedem Haus im Liniennetz des Flexibus entfernt.

