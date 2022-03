Personalengpässe an den Wertachkliniken

Der Klinikvorstand ist besorgt – die aktuelle Situation in den Krankenhäusern in Buchloe und Kaufbeuren ist extrem angespannt.

Die Corona-Regeln werden gelockert oder fallen teilweise ganz weg. Gleichzeitig schießen die Infektionszahlen in die Höhe, die Inzidenzwerte sind hoch wie nie. Egal, ob in Schulen, Kindergärten, Behörden oder Betrieben – überall kämpft man mit überdurchschnittlichen Personalausfällen. Gravierend hoch ist der Krankenstand und damit die Ausfallquote unter den Beschäftigten an den Krankenhäusern in Bayern.

Die Intensivstationen in Buchloe und Kaufbeuren sind stark ausgelastet

Auch in den Kliniken Kaufbeuren und Buchloe ist die aktuelle Situation aufgrund der Corona-Situation extrem angespannt, teilt Andreas Kutschker, Vorstand der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Auf den Intensivstationen lagen am vergangenen Freitag in Kaufbeuren ein, in Buchloe zwei Covid-Patienten. Entwarnung bedeute das aber nicht: „Die Intensivstationen sind jedoch durch andere intensivpflichtige Patienten stark ausgelastet“, so Kutschker. Auf den Normalstationen wurden (Stand 25. März) in Kaufbeuren 28, in Buchloe sieben Coronapatienten versorgt. Aufgrund der erneut ansteigenden Zahlen an Covid-19-erkrankten Patienten finden laut Kutschker wieder regelmäßige Krisensitzungen in den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren statt. Die Corona-Isolationsbereiche der Normalstationen müssten jetzt erneut ausgeweitet werden.

„Hinzu kommt, dass der Krankenstand unserer Mitarbeitenden aus allen Bereichen aktuell höher ist als sonst zu dieser Jahreszeit üblich“, erklärt der Klinikvorstand. Zum einen seien einige Beschäftigte selbst an Covid-19 erkrankt, zum anderen müssten sie ihre Klein- oder Schulkinder zu Hause betreuen – entweder aufgrund von Quarantäneauflagen oder weil durch die hohe Krankheitslast in den Schulen und Kindereinrichtigen keine Betreuung mehr gewährleistet ist.

Je nachdem, wie sich die Situation in den nächsten Tagen entwickle, müssten vermehrt wieder planbare Operationen verschoben werden. „Aktuell tun wir alles, um unsere klinischen Abläufe entsprechend der aktuellen Situation anzupassen, sodass wir unseren Patienten jederzeit eine umfassende und kompetente Versorgung gewährleisten können“, versichert Kutschker.

Er appelliert an die Bevölkerung, weiterhin vorsichtig zu sein und Hygienemaßnahmen einzuhalten: „Sie schützen damit sich selbst, Ihre Familien und Freunde – und helfen uns in den Kliniken.“