Teure Arbeit am falschen Rohr: Handwerker vor Gericht

Plus Eine Firma landet nach Kanalreinigung vor dem Amtsgericht. Der Vorwurf lautete auf bandenmäßigen Betrug.

Weil sein Küchenabfluss verstopft war, hat ein älterer Mann aus dem Ostallgäu eine ortsansässige Firma angerufen. Daraufhin sind Mitarbeiter eines größeren Betriebs mit Hauptsitz in Hessen zu ihm gekommen.