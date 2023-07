Wertachtal

12:00 Uhr

VG Türkheim muss in die Kläranlage investieren

Plus Lohnerhöhungen und Strompreise schlagen im Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim durch. Die VG-Gemeinden müssen daher etwas mehr in die VG-Kasse zahlen.

Von Wilhelm Unfried

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Türkkheim genehmigte einstimmig den von der Kämmerei vorgelegten Haushalt für das Jahr 2023. Die Verwaltungsumlage steige, so der Vorsitzende, Türkheims Bürgermeister Christian Kähler, auf 138 Euro pro Einwohner. Er betonte aber, dass die VG Türkheim immer noch sehr günstig arbeite, der Schnitt im Kreis liege bei 157 Euro.

Die Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst schlagen auch bei der VG Türkheim durch

Der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim gehören die Gemeinden Türkheim (7400 Einwohner), Amberg (1504), Rammingen (1637) und Wiedergeltingen (1471) an. Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit gut 3.2 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt mit 550.000 Euro ab. Für das Jahr 2022 wurden im Verwaltungshaushalt 2,8 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt 493.000 Euro abgerechnet. Bürgermeister Kähler und Kämmerer Claus-Dieter Hiemer begründeten die Steigerung mit den überdurchschnittlichen Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst. Immerhin sind bei der VG über 30 Personen, zum Teil auch in Teilzeitarbeit, beschäftigt. Das schlage natürlich zu Buche.

