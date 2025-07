Bei den Wertungsspielen des ASM gab es nur Gewinner

Dass es auch bei einem Wettbewerb um mehr geht als die bloße Leistung, zeigten die Wertungsspiele des Bezirks 10 im Allgäu Schwäbischen Musikbund (ASM), die jetzt in Kirchheim stattfanden. Schon die Organisation hinter der Veranstaltung war ein Zeichen für Zusammenhalt: Denn Unterstützung bekamen die Oberneufnacher Musikanten, die heuer von 20. bis 22. Juni das Bezirksmusikfestival ausrichten, vom Musikverein Kirchheim. Insgesamt traten 21 Kapellen aus der Region in den verschiedenen Stufen an und wurden von einer Fachjury bewertet. Bei der Abschlussveranstaltung kamen noch einmal alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen und nahmen ihre Urkunden im Empfang. Dazu spielten die „Humpa Bumpa Junge Lumpa“ (Jungmusiker aus Oberneufnach) und sorgten für ausgelassene Stimmung. Die Sieger der traditionellen Wertungsspiele sind in Stufe A: Oberkammlacher Musikanten mit 88,8 Punkten, Stufe B: Musikverein Rammingen (90,2 P.), Stufe C: Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen (94,6 P.). Die Sieger der konzertanten Wertungsspiele: Grundstufe: Jugendkapelle Rammingen (86,3 P.), Unterstufe: EHKOH Youngstars (86,7 P.), Mittelstufe: Musikverein Kirchheim (92,5 P.), Oberstufe: Musikverein Oberostendorf (90,3 P.), Höchststufe: Stadtkapelle Mindelheim (93 P.) Punktsieger insgesamt wurde die Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen mit 94,6 Punkten.

