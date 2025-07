Arbeiter lag schlafend auf dem Radweg

Die Polizei in Mindelheim wurde am Freitag gerufen, weil bei Westernach ein Mann schlafend auf einem Radweg lag. Die Beamten weckten den Mann und stellten fest, dass er „deutlich berauscht und desorientiert“ war. Der Mann berichtete dass er kurz zuvor nicht nur seinen Job, sondern auch seineUnterkunft verloren hatte und jetzt auf dem Weg zum Bahnhof war. Aufgrund seines Zustandes nahm die Polizei den Mann vorübergehend in Gewahrsam, „um eine Gefahr für sich und andere abzuwehren“, wie es im Polizeibericht heißt. Nachdem sich sein Zustand verbessert hatte, konnte er nach wenigen Stunden wieder entlassen werden und seine Reise fortsetzen. (mz)

