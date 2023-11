Der Musikverein Westernach bietet bei seinem Jahreskonzert ein zündendes Klangfeuerwerk.

Von schmissig bis hin zu verträumten Klängen und Soloeinlagen reichte das Repertoire, das Dirigent und Moderator Michael Herrles für das Jahreskonzert des Musikvereins Westernach ausgewählt hatte. Wie die „alten Hasen“, waren auch die Jungmusiker des Blasorchesters in Topform. Mit dem Stück „Playing Together, so much Better“ von Ian de Hann gaben die Jungmusiker ihr Debüt und sorgten für einen fulminanten Konzertauftakt. Die lauten Rufe nach Zugaben bei ihrem ersten Auftritt machten deutlich, dass sich der Musikverein um geeigneten Nachwuchs keine Sorgen machen muss. Bestens vorbereitet waren aber auch die Musikerinnen und Musiker der Stammkapelle.

Sie sorgten für zahlreiche musikalische Höhepunkte. So wechselten Konzertmärsche, Polkas, Walzer und Filmmelodien im Vereinsheim in bunter Folge. Die Auswahl der Stücke traf den Geschmack der Besucher. „Start frei“ für ein zündendes Klangfeuerwerk gab das Ensemble mit dem gleichnamigen Werk des Komponisten Bohuslav Leopold, während ein Walzer aus der Feder von Mark Sven Heidt das Publikum zum Träumen verführte. Der Konzertmarsch „Kreuz des Südens“ von Markus Peter und Michael Schiegg holte die Zuhörer wieder in die Wirklichkeit zurück und erwies sich nicht nur für Seefahrer als musikalische Navigationshilfe.

Der Dirigent des Musikvereins Westernach läuft am Alphorn zur Hochform auf

„Böhmisch klingt's am schönsten versuchte die Polka von Kurt Pascher den Besuchern einzureden. Ein besonderes Klangerlebnis präsentierte das Blasorchester mit dem portugiesischen Marsch „ 0 Vittinho“ des bekannten Klarinetten-Virtuosen Francisco Maques Neto. Blasmusik aus Portugal in Westernach, ein absolutes Novum. Den „Geist des Alphorns“ beschwor das gleichnamige Stück von Hans-Jürg Sommer. Dirigent Michael Herrles lief mit Soloeinlagen bei dieser Komposition zur Hochform auf.

Dirigent Michael Herrles beschwor mit dem gleichnamigen Stück von Hans-Jürg Sommer den "Geist des Alphorns". Foto: Franz Issing

Nach der Pause erklang die von Kurt Gäble den Schönegger Almmusikanten gewidmete Heublumen-Polka. „Blasmusik ist unser Leben“, versicherten dann Julia Schnitzler und Markus Sontheimer. Bei dieser Polka lieferte das Gesangs-Duo frei nach Kurt Pascher ein klares Bekenntnis zur böhmischen Blasmusik. Mit dem Rock-Klassiker „Hey tonight“ von James L. Hosay schmeichelte ein legendärer Ohrwurm den Konzertbesuchern. Mit Bravour meisterte das Orchester den traditionellen „Fliegermarsch“ aus der von Hermann Dostal komponierten Operette „Der fliegende Rittmeister“. Eine musikalische Rakete zündeten die Instrumentalisten mit dem Stück „Raiders March“von John Williams und weckte damit Erinnerungen an die Filmreihe „Der Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones“. Die Musikanten verabschiedeten sich im voll besetzten Vereinsheim nach zwei Stunden bester Unterhaltung mit Zugaben von ihren kräftig Beifall klatschenden Fans.

Für langjährige Treue zum Musikverein Westernach ehrten (von rechts) Manuel Rauscher vom ASM und der Vorsitzende Florian Dolp die Mitglieder Johann Schnitzler, Christian Dolp und Julia Schnitzler. Foto: Franz Issing

Nicht nur Beifall, sondern auch Urkunden gab es im Rahmen des Konzerts für die langjährigen Mitglieder des Musikvereins. Manuel Rauscher vom Allgäu Schwäbischen Musikbund (ASM) überreichte sie an Julia Schnitzler (20 Jahre), Christian Dolp (30 Jahre) und Johann „Joi“ Schnitzler (45 Jahre).

Lesen Sie dazu auch