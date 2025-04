Lastwagen stößt mit Auto zusammen: Frau und Kind leicht verletzt

Am Donnerstagmittag hat es bei Westernach gekracht. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Auto und ihrem fünfjährigen Kind auf der Kreisstraße MN25 von Mindelheim in Richtung Westernach. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer wollte laut Polizei die Kreisstraße überqueren und nahm dabei der Frau die Vorfahrt, obwohl er am Stopp-Schild hätte halten müssen. Bei dem Zusammenstoß wurden Frau und Kind leicht verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Da Betriebsstoffe austraten, wurde die Feuerwehr Westernach alarmiert. Den Schaden schätzt die Polizei auf 33.000 Euro. Gegen den 57-Jährigen leitete die Polizei ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (mz)

