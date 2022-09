Motorradfahrer prallt bei Westernach gegen Trike und stürzt

Beim Überholen krachte der 46-Jährige ins Heck des dreirädrigen Fahrzeugs. Er wird jetzt im Mindelheimer Krankenhaus behandelt.

Am Sonntagmittag war eine Kolonne aus etwa 80 Motorrädern und Trikes von Westernach in Richtung Bergerhausen unterwegs. Ein 46-jähriger Motorradfahrer setzte laut Polizeiinspektion Mindelheim mit seinem Fahrzeug zum Überholen an und blieb daraufhin an der linken Heckseite eines vorausfahrenden Trikes hängen.

Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich am Rücken. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Mindelheim gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden, das Fahrzeug war nach Angaben der Polizei etwa 7.000 Euro wert. (mz)