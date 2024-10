Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall zugezogen, der sich am Mittwochmorgen bei Westernach ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war der Radfahrer auf der Kreisstraße in Richtung Mindelheim unterwegs, als ihm ein aus Richtung Westernach kommendes Auto an der Kreuzung die Vorfahrt nahm. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei trug er einen Helm, der vermutlich noch schwerere Verletzungen verhinderte. (mz)

