Ein 39-jähriger Autofahrer hat an der Kreuzung zwischen Jägerstraße und Oberrieder Straße in Westernach die Rechts-vor-Links-Regel missachtet und kollidierte mit einem von rechts kommenden Kleintransporter. Laut Polizei entstand bei dem Unfall am Dienstag ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Westernach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis