Achtung, diese Wetter-Warnung gibt es aktuell für das Unterallgäu

Der Sommer ist endgültig da, die Temperaturen haben die 30-Grad-Marke geknackt. Während es am Türkheimer Gymnasium heute, am Mittwoch, sogar hitzefrei gibt, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor einer Gefahr, die mit den hohen Temperaturen einhergeht.

Wetter-Warnung für den Landkreis Unterallgäu heute

Für den Landkreis Unterallgäu gilt am Mittwoch von 10.30 bis 16 Uhr eine Warnung vor erhöhter UV-Strahlung. „Während des Tages erreicht die UV-Strahlung ungewohnt hohe Werte. Schutzmaßnahmen sind unbedingt erforderlich“, heißt es seitens des DWD. Der Wetterdienst gibt auch konkrete Tipps, wie man mit der hohen UV-Strahlung umgeht: „Zwischen 11 und 16 Uhr sollten Sie längere Aufenthalte im Freien vermeiden. Auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Hemd, lange Hosen, Sonnencreme (LSF 30), Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten.“

Das Unterallgäu ist nicht der einzige Allgäuer Landkreis, der von der Hitze und der Sonne betroffen ist, auch in den anderen Allgäuer Kreisen und Städten ist die UV-Strahlung heute besonders hoch. Auch weite Teile Oberschwabens in Baden-Württemberg sind betroffen, hier gilt außerdem teilweise auch eine Warnung vor Hitze.

Wie wird das Wetter am Wochenende im Unterallgäu?

In den kommenden Tagen soll die hohe UV-Strahlung allerdings abnehmen, das liegt auch an Wolken, die von Baden-Württemberg in die Region ziehen. Am Donnerstag kann es laut DWD in Bayern vereinzelt Gewitter geben, am Freitag regnet es auch teilweise. Im Unterallgäu wird das Wochenende aber voraussichtlich größtenteils trocken – gute Nachrichten für alle, die beispielsweise beim Herzogfest in Türkheim mitmachen oder als Besucherinnen und Besucher das Lagerleben vor Ort genießen wollen.

Wer für das kommende Wochenende noch Ausflugstipps sucht, findet hier Ziele, die von Mindelheim mit dem Auto oder dem ÖPNV in unter einer Stunde zu erreichen sind und sich gut für Familien eignen.