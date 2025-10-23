Achtung, es gibt eine Wetterwarnung für das Unterallgäu

Unwetterwarnung heute (23.10.25) für das Unterallgäu: Es wird ungemütlich im Landkreis, der Herbst zeigt sich von seiner windigen Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen.

Sturm-Warnung für das Unterallgäu: Wann geht es los?

Diese sollen ab Donnerstag, 10 Uhr, auftreten und bis Freitag, 6 Uhr, andauern. „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h und 80 km/h, anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf“, schreibt der DWD dazu.

Neben dem Unterallgäu sind auch alle weiteren Allgäuer Städte und Landkreise betroffen, ebenso das angrenzende Oberbayern.

Der Wetterdienst warnt vor Gefahren durch umherfliegende Gegenstände oder abstürzende Äste. Die Empfehlung lautet daher: „frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten“.

Mit Blick auf den weiteren Tagesverlauf am Donnerstag schreibt der Wetterdienst: „Abends trotz vorübergehender Windabnahme in Schwaben und Franken weiterhin starke bis stürmische Böen zwischen 55 und 65 km/h wahrscheinlich, im Laufe der Nacht vorübergehend nochmals Böen zwischen 65 und 80 km/h aus West bis Südwest. Im Bergland anhaltend teils schwere Sturm- bis orkanartige Böen bis um 110 km/h.“

Wie wird das Wetter am Wochenende im Allgäu?

Auch die kommenden Tage soll das Wetter eher ungemütlich bleiben: „Am Freitag windiger Mix aus Sonne, Wolken und Regen- oder Graupelschauern. Einzelne Gewitter wahrscheinlich“, so die Information des Wetterdienstes. Auch das Wochenende ist von Wolken und Regen geprägt, die Schneefallgrenze sinkt teils auf 900 Meter.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist das Unterallgäu

Landrat : Alex Eder (Freie Wähler)

Fläche : 1.229,53 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Mindelheim

Städte : Mindelheim, Bad Wörishofen

Einwohner : 145.298 (Stand: Ende 2023)

Höchster Punkt: 849 Meter

Tiefster Punkt: 510 Meter

Kreisgliederung : 52 Gemeinden

Autokennzeichen: MN

Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Kloster Ottobeuren, Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen, Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park, Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren

Homepage : www.unterallgaeu.de