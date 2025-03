Bahn tauscht Gleis aus: Bahnübergänge in der Innenstadt dicht

Die Bahn erneuert das Gleis zwischen Bad Wörishofen und Türkheim. Das bringt nicht nur Einschränkungen für Bahnreisende mit sich. Auch alle anderen Verkehrsteilnehmer werden über Wochen mit Umwegen leben müssen.

Der Austausch des Bahngleises zwischen Bad Wörishofen und Türkheim rückt näher. Verantwortlich für die Gleisanlagen ist die DB Infrago AG. Sie kündigt an, dass die Arbeiten am Samstag, 22. März, beginnen werden. Bis zum 12. April wird dann das Gleis zwischen dem Bahnhof Bad Wörishofen und dem Bahnhof Türkheim erneuert. Es gehe um genau 4564 Meter Strecke, teilte die Bahn am Freitag in einer Information an die Haushalte mit. Die Strecke trägt die Nummer 5361. Sie ist Teil der Verbindung Augsburg - Bad Wörishofen.

Der Austausch sei nötig, weil die Schienen abgenutzt und alt seien. Neben den Schienen selbst werden auch die Schwellen und der Schotteroberbau ausgetauscht. Anwohner seien in der Zeit der Arbeiten „gewissen Unannehmlichkeiten“ ausgesetzt, teilt die Bahn mit. Der Stadtrat hatte dem Unternehmen jüngst eine Ausnahme vom strengen Lärmschutz in der Kurstadt genehmigt. Um die Lärmbelästigung so gering wie möglich zu halten, fänden nachts „bevorzugt Lade- und Logistiktätigkeiten“ statt, so die Bahn.

Für die Zeit der Arbeiten werden die Bahnübergänge in Bad Wörishofen nicht nutzbar sein. Betroffen sind die Übergänge an der Hochstraße, Irsinger Straße und der Übergang an der Eishalle. Der Weg durch die Innenstadt und zum Wertstoffhof wird damit komplizierter. Umleitungen seien ausgeschildert, teilte die Stadtverwaltung mit.