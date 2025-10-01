Icon Menü
Widerstand gegen Bauprojekt in Unggenried: Stadt ruft Bürger und Investor auf, einen Kompromiss zu finden

Unggenried

Stadt lehnt Mehrfamilienhaus in Unggenried ab – vorerst

Dass ein Investor in Unggenried bis zu 40 Wohnungen bauen möchte, stößt dort auf massive Kritik. Gibt es möglicherweise einen Kompromiss?
Von Sandra Baumberger
    Wo bislang der frühere Stümpfl-Hof steht, möchte ein Investor im ersten Schritt ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen bauen. Später sollen auf dem Gelände dahinter zwei weitere Mehrfamilienhäuser folgen. In Unggenried stößt das Vorhaben allerdings auf Kritik.
    Wo bislang der frühere Stümpfl-Hof steht, möchte ein Investor im ersten Schritt ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen bauen. Später sollen auf dem Gelände dahinter zwei weitere Mehrfamilienhäuser folgen. In Unggenried stößt das Vorhaben allerdings auf Kritik. Foto: Sandra Baumberger

    Wieder geht es im Sitzungssaal des Mindelheimer Rathauses um das „Sonnenblick-Quartier“, das ein Investor in den kommenden Jahren mitten in Unggenried errichten möchte, diesmal vor dem Stadtrat. Und wieder ist das Interesse enorm. Allerdings müssen sich die Besucherinnen und Besucher zunächst rund eineinhalb Stunden gedulden, bis „ihr“ Tagesordnungspunkt an der Reihe ist – und dann beinahe noch einmal so lange, bis eine Entscheidung fällt. Denn während sich im Bauausschuss noch alle einig waren, dass das Vorhaben für den kleinen Ort mindestens eine Nummer zu groß ist, sieht das nun anders aus.

