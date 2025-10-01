Stadt lehnt Mehrfamilienhaus in Unggenried ab – vorerst

Wieder geht es im Sitzungssaal des Mindelheimer Rathauses um das „Sonnenblick-Quartier“, das ein Investor in den kommenden Jahren mitten in Unggenried errichten möchte, diesmal vor dem Stadtrat. Und wieder ist das Interesse enorm. Allerdings müssen sich die Besucherinnen und Besucher zunächst rund eineinhalb Stunden gedulden, bis „ihr“ Tagesordnungspunkt an der Reihe ist – und dann beinahe noch einmal so lange, bis eine Entscheidung fällt. Denn während sich im Bauausschuss noch alle einig waren, dass das Vorhaben für den kleinen Ort mindestens eine Nummer zu groß ist, sieht das nun anders aus.

