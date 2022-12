Wie die Mafia im Allgäu Fuß gefasst hat

In der Region gibt es eine Häufung von Mitgliedern – das hat historische Gründe.

Allgäu 83 Ermittlungsverfahren mit Bezug zur Organisierten Kriminalität hat es vergangenes Jahr in Bayern gegeben – das geht aus einem Bericht des Landeskriminalamts (LKA) hervor. Fünf davon fielen in das Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Details, um welche Delikte es sich genau handelt, wollen die Beamten mit Verweis auf laufende Ermittlungen und Gerichtsverfahren nicht nennen. Nur so viel: „Der Schwerpunkt liegt im Bereich Betäubungsmittel-Kriminalität und Bandendiebstahl von hochwertigen Neuwagen“, sagt Polizeisprecher Holger Stabik.

Bleibt die Frage nach den Tätern. Dem Allgäu wird schon seit Jahrzehnten eine hohe Präsenz der italienischen Mafia nachgesagt. Diesen Zusammenhang können und wollen die Ermittler für die aktuellen Fälle nicht herstellen. „Aber die weltweit vernetzte Mafia ist natürlich auch bei uns ein Thema“, sagt Stabik.

Laut LKA gab es 2021 bayernweit fünf Verfahren mit Bezug zur Italienischen Organisierten Kriminalität (IOK). Vergangenes Jahr waren im Freistaat 188 Personen mit Verbindungen zur Mafia gemeldet. Dabei handelt es sich insbesondere um Mitglieder der kalabrischen ’Ndrangheta, der Camorra (Neapel und Kampanien) sowie der sizilianischen Cosa Nostra. Anhand einer Karte zeigt das Landeskriminalamt, wie sich deren Wohnsitze verteilen. Der Großraum Nürnberg stellt demnach einen Schwerpunkt dar, doch auch im Allgäu zeigt sich eine Häufung.

Das Allgäu liegt für die Mafia auch geografisch günstig

„Dafür gibt es auch historische Gründe“, sagt Sandro Mattioli, Präsident des Berliner Vereins „mafia nein danke“, in dem sich Ehrenamtliche gegen Organisierte Kriminalität engagieren. In den 1960er Jahren seien zahlreiche Gastarbeiter von Italien ins Allgäu gekommen – einige davon hätten Bezüge zur Mafia gehabt. „Dadurch haben sich die Strukturen verfestigt.“ Zudem liege die Region für Verbrecher geografisch geschickt: „Grenzlagen sind immer beliebt für Waffen- und Drogenschmuggel, aber auch als Versteck.“ Im Allgäu habe es schon mehrfach Verhaftungen gegeben. Die spektakulärste dürfte wohl jene von Giorgio Basile gewesen sein: Der ehemalige Auftragsmörder der ’Ndrangheta wurde 1998 am Kemptener Bahnhof festgenommen. Er soll etwa 30 Landsleute ermordet haben.

Sandro Mattioli Foto: Uwe Zucchi

Erklärtes Ziel des LKA ist es, dass sich Verbrechen nicht lohnen darf. Beispielsweise sollen Gewinne aus kriminellen Machenschaften konsequent eingezogen werden. „Aber das reicht nicht“, sagt Mattioli. So landen Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, die unter anderem Banken oder Notare weitergeben, bei einer beim Zoll angesiedelten zentralen Stelle. „Dort stapeln sie sich. Es braucht mehr Personal und Anreize, um den Jagdinstinkt der Beamten zu wecken.“ Auch das Thema Geldwäsche müsse überall berücksichtigt werden – etwa beim Gebrauchtwagenverkauf nach Osteuropa. Hier müssten die Kontrollen verstärkt werden. „Das ist eine Investition in unsere Demokratie“, sagt Mattioli.

Vor Ort werden oft nur die Handlanger der Mafia geschnappt

Indes betont Stabik, wie gut der Austausch zwischen den Polizeistellen in Deutschland und Europa funktioniere: „Wir müssen stetig auf neue Entwicklungen reagieren, was die Organisierte Kriminalität angeht.“ Beispielsweise werde Geld mittlerweile häufig in Kryptowährungen transferiert. Dass auf den Autobahnen in der Region größere Mengen Kokain sichergestellt werden, komme immer wieder vor. „Die Kuriere sind meist das letzte Glied in der Kette. Bei uns landen eher die Handlanger als die großen Fische vor Gericht. Man kann aber nicht einfach überall den Mafia-Stempel aufdrücken.“