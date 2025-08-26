Wie Alex Schüller mit alter Handwerkskunst Mindelheims Altstadt prägt

Seit 25 Jahren ist Alex Schüller selbstständig, aber einen solchen Auftrag hat er noch nie bekommen. Für das Haus in der Maximilianstraße 59 in Mindelheim sollte er die Fassade neu gestalten, nach historischem Vorbild, aber auch mit eigenen Ideen. Für den Stuckateurmeister ist es eine große Ehre, hier Spuren hinterlassen zu dürfen – und damit nicht nur ein Gebäude, sondern auch einen Teil der Mindelheimer Innenstadt mitzugestalten. Er und der Besitzer erklären, wie sie dem Haus ein neues „Gesicht“ gegeben haben.
Mindelheim
