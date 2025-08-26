Icon Menü
Wie ein Allgäuer mit seiner alten Handwerkskunst eine Altstadt prägt

Mindelheim

Wie Alex Schüller mit alter Handwerkskunst Mindelheims Altstadt prägt

Der Stuckateurmeister aus Bronnen hat eine Hausfassade in der Maximilianstraße in Mindelheim neu gestaltet – auch für ihn ein ganz besonderes Projekt.
Von Melanie Lippl
    Für Stuckateurmeister Alex Schüller war das Haus in der Mindelheimer Maximilianstraße ein ganz besonderes Objekt. Hier zeigt er die von ihm entwickelte Schablone, mit der er den Stuck gestaltet hat.
    Für Stuckateurmeister Alex Schüller war das Haus in der Mindelheimer Maximilianstraße ein ganz besonderes Objekt. Hier zeigt er die von ihm entwickelte Schablone, mit der er den Stuck gestaltet hat. Foto: Melanie Lippl

    Seit 25 Jahren ist Alex Schüller selbstständig, aber einen solchen Auftrag hat er noch nie bekommen. Für das Haus in der Maximilianstraße 59 in Mindelheim sollte er die Fassade neu gestalten, nach historischem Vorbild, aber auch mit eigenen Ideen. Für den Stuckateurmeister ist es eine große Ehre, hier Spuren hinterlassen zu dürfen – und damit nicht nur ein Gebäude, sondern auch einen Teil der Mindelheimer Innenstadt mitzugestalten. Er und der Besitzer erklären, wie sie dem Haus ein neues „Gesicht“ gegeben haben.

