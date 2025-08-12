Bekommt Mindelheim ein Technologietransferzentrum?

Der hiesige Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler) hat sich vorgenommen, ein Technologietransferzentrum (TTZ) nach Mindelheim zu holen, das ein Bindeglied zwischen Hochschule und Wirtschaft sein und diese mit Innovationen versorgen soll. Auf seine Initiative hin fand nun ein Gespräch im Bayerischen Landtag statt, um die Chancen dafür auszuloten.

An dem Termin nahmen neben Pohl unter anderem Landrat Alex Eder, Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter, Wissenschaftsminister Markus Blume, Vertreter des TTZ Kaufbeuren und der Hochschule Kempten, Projektkoordinator Alexander Gundling und Ministerialdirigent Dr. Tobias Haaf teil. Mindelheim und das Unterallgäu seien industriell hervorragend aufgestellt und könnten in besonderem Maße von einem TTZ profitieren, ist Pohl überzeugt. Firmen wie Grob in Mindelheim, Micro Step in Bad Wörishofen oder Helsing in Mattsies seien Beispiele für eine außergewöhnlich leistungsstarke Region. „Genau dort müssen wir als Freistaat investieren“, betonte Pohl.

Mindelheim steht bayernweit mit anderen Standorten im Wettbewerb

Staatsminister Markus Blume sieht das genauso, verwies aber darauf, dass er im Haushalt für die Jahre 2026 und 2027 zunächst Geld für neue TTZ benötige, da die Mittel für 2025 bereits in laufenden Projekten gebunden seien. Ob ein TTZ nach Mindelheim kommt, hängt aber nicht nur von der Finanzierung ab, sondern auch davon, wie sich die Kreisstadt im Wettbewerb mit anderen Standorten behauptet. Bayernweit seien viele interessante Projekte am Start, so Blume. Er riet zu einer Stiftungsprofessur, die die die Chancen der Unterallgäer erhöhen könnte.

Laut Landrat Eder, seien die Betriebe in der Region auf ständige Weiterentwicklung angewiesen. „Hierfür bietet die Verzahnung mit Hochschuleinrichtungen beste Chancen.“ Gerade der geplante Schwerpunkt „generative KI in Produktionsprozessen“ wäre aus seiner Sicht für die Region Mindelheim „ein echter Gewinn und somit prädestiniert für ein Technologiezentrum“. Bürgermeister Stephan Winter zeigte sich zuversichtlich, einen Standort für das TTZ zu finden.

Mindelheim hat nach Pohls Überzeugung eine echte Chance, ein TTZ zu bekommen

Die Vizepräsidentin für Forschung und Transfer der Hochschule Kempten, Prof. Regina Schreiber, stellte gemeinsam mit den Vertretern des Technologietransferzentrums Kaufbeuren mögliche Aufgabenschwerpunkte und die geplante Verzahnung mit den anderen Zentren in der Region vor. Demnach sei die Hochschule bereit, ein TTZ in Mindelheim zu betreiben. Bei der Ausgestaltung eines möglichen Profils habe man darauf geachtet, die benachbarten Einrichtungen – insbesondere Kaufbeuren und Marktoberdorf – sinnvoll einzubinden, um Synergien zu schaffen und einen echten Mehrwert zu erzielen. Ein weiteres TTZ in der Region könnte die bestehenden Strukturen stärken und die Schlagkraft des regionalen Netzwerks erhöhen, ist sie überzeugt.

Da bei dem geplanten TTZ insbesondere Digitalisierung und KI eine Rolle spielen werden, riet Blume dazu, auch das Digitalministerium ins Boot zu holen. Pohl hat deshalb bereits Kontakt mit Fabian Mehring aufgenommen. Dieser verwies ebenfalls auf die noch fehlenden Haushaltsmittel. Trotzdem ist Pohl überzeugt. „Mindelheim hat eine echte Chance, diese zukunftsweisende Einrichtung zu bekommen.“ Es seien aber noch eine Reihe von Hürden zu überspringen. „Wir sind auf einem guten Weg, aber längst noch nicht am Ziel.“