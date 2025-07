„Am Ende geht es immer auf den Geldbeutel“ – Wie Hitzewellen Unterallgäuer Bauern herausfordern

Martin Schorer sitzt entspannt auf einer Bank in seinem Hof und beobachtet die dunklen Wolken, die sich am Himmel ballen. „Das ist gut“, sagt der 67-Jährige. „Über Regen freue ich mich immer.“ Und das hat seinen Grund: Regen hat für ihn als Landwirt eine besondere Bedeutung. Gerade in den zunehmend heißen Sommern, in denen Hitzewellen immer häufiger werden, ist jeder Tropfen Wasser kostbar.

Was ist eine Hitzewelle?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bezeichnet als Hitzewelle eine Periode, in der die Temperaturen an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen über 28 Grad Celsius liegen. In der Landwirtschaft gibt es jedoch keine klare Definition des Begriffs.

Fest steht: Die Zahl der heißen Tage hat in Bayern in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Nach Angaben des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention hat sich die Zahl der Hitzetage zwischen 2011 und 2020 im Vergleich zu den 1950er-Jahren verdreifacht – Tendenz weiter steigend.

Im Unterallgäu wird es immer wärmer

Das macht sich auch im Unterallgäu bemerkbar: „Es wird eindeutig immer wärmer“, sagt Martin Schorer. Er ist Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands im Unterallgäu. Trotz der über die Jahre steigenden Temperaturen verzeichnet er aktuell keine gravierenden Auswirkungen: „Heuer gibt es keine dramatischen Einbußen durch sogenannte Hitzewellen“, sagt Schorer. „Die Erträge sind bisher gut. Wir können nicht klagen.“

In diesen Teilen des Unterallgäus leiden Landwirte besonders unter Trockenheit

Denn das Unterallgäu ist laut Schorer mit durchschnittlich 1000 bis 1200 Millimetern Niederschlag pro Jahr in einer verhältnismäßig komfortablen Situation: „Wir bekommen immer noch mehr oder weniger zur rechten Zeit Regen“, sagt der Landwirt. Zudem helfen die im Unterallgäu weitverbreiteten schweren, tiefgründigen Böden, da sie besonders viel Feuchtigkeit speichern können. „Richtig schlimm wird es erst, wenn es einmal sechs bis acht Wochen gar nicht regnet.“ Das hat Schorer in seiner langjährigen Karriere als Landwirt erst einmal im Jahr 1976 miterlebt.

Allerdings gelten diese guten Voraussetzungen nicht für den kompletten Landkreis: In Teilen des östlichen Unterallgäus mit kiesigen Böden reicht oft schon eine Woche ohne Regen, um den Boden austrocknen zu lassen. „Da kann’s dann schon hin und wieder zu dramatischeren Ausfällen kommen“, sagt Schorer.

Trockenheit im Unterallgäu: Beregnungsanlagen gibt es nicht

Und jeder noch so kleine Ertragsverlust sorgt für finanzielle Schäden bei den Landwirten. „Wenn es sich um Futter für die Tiere handelt, musst du es dazu kaufen; wenn es sich um eine Marktfrucht handelt, dann kannst du halt weniger verkaufen“, fasst Schorer zusammen. „Am Ende geht es immer auf den Geldbeutel.“

Beregnungsanlagen als Hilfsmittel bei Hitze kämen übrigens nicht infrage: Die seien wegen der kleinen Flächen im Unterallgäu nicht rentabel.

Wann sind Pflanzen besonders anfällig?

Aber welche Pflanzengruppen leiden besonders unter den Hitzeperioden? „Das kommt gar nicht so sehr auf die Pflanzenart an, sondern auf den Vegetationsstand“, erklärt Schorer. Das unterscheide sich je nach Pflanzensorte. So habe der Mais etwa die anfällige Phase bereits unbeschadet hinter sich gebracht und eine gute Maisernte sei somit praktisch gesichert.

„Ich bin zwar recht zuversichtlich, dass wir nicht in eine akute Wassernot geraten werden, aber hundertprozentig sicher kann man es nicht sagen.“ Martin Schorer, Kreisobmann BBV im Unterallgäu

Wird Wassermangel zukünftig ein Problem für Unterallgäuer Landwirte?

Für die Zukunft gelte vor allem eines: „Es wird einen gewissen Wandel geben“, sagt Schorer im Hinblick auf die Temperaturen. „Da bin ich aber recht entspannt.“ Mehr Sorgen bereitet ihm die Wasserknappheit: „Ich bin zwar recht zuversichtlich, dass wir nicht in eine akute Wassernot geraten werden, aber hundertprozentig sicher kann man es nicht sagen.“ Deshalb könne man bereits jetzt Wasser einsparen und den eigenen Verbrauch überdenken, so Schorer.

Und wer weiß – vielleicht rücken bald ganz andere Herausforderungen in den Fokus: „Das ist ja das Spannende am Beruf, man weiß nie, was im nächsten Jahr ein Problem wird“, schmunzelt er.