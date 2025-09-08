Mindelheims einstiger Pfarrer Andreas Straub will als Seelsorger im Uniklinikum „der Seele Raum geben“

Vor einem Jahr hat sich Andreas Straub als Stadtpfarrer und Dekan in Mindelheim verabschiedet und seine neue Stelle bei der katholischen Seelsorge im Uniklinikum Augsburg angetreten, die er jetzt leitet. „Aber im Krankenzimmer haben die konfessionellen Fragen eigentlich keine Bedeutung mehr“, sagt er über diese Arbeit. „Ich bin da fürs Gespräch, manchmal ist es auch: gemeinsam Schweigen und Aushalten.“ Über die schönen und die schweren Momente seiner neuen Aufgabe hat der 52-Jährige mit uns gesprochen.

Melanie Lippl

87719 Mindelheim

Andreas Straub