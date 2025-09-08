Icon Menü
Wie Klinikseelsorger Andreas Straub im Uniklinikum Augsburg den Menschen in Krisensituationen beisteht

Mindelheim/Augsburg

Mindelheims einstiger Pfarrer Andreas Straub will als Seelsorger im Uniklinikum „der Seele Raum geben“

Vor einem Jahr hat Andreas Straub Mindelheim verlassen, um sich in Augsburg um die Seelsorge in Krankenhäusern zu kümmern. Wie geht es ihm dort?
Von Melanie Lippl
    Für manchen Besuch bei Kranken im Uniklinikum Augsburg muss Andreas Straub Schutzkleidung anlegen.
    Für manchen Besuch bei Kranken im Uniklinikum Augsburg muss Andreas Straub Schutzkleidung anlegen. Foto: Gundula Mülegger

    Vor einem Jahr hat sich Andreas Straub als Stadtpfarrer und Dekan in Mindelheim verabschiedet und seine neue Stelle bei der katholischen Seelsorge im Uniklinikum Augsburg angetreten, die er jetzt leitet. „Aber im Krankenzimmer haben die konfessionellen Fragen eigentlich keine Bedeutung mehr“, sagt er über diese Arbeit. „Ich bin da fürs Gespräch, manchmal ist es auch: gemeinsam Schweigen und Aushalten.“ Über die schönen und die schweren Momente seiner neuen Aufgabe hat der 52-Jährige mit uns gesprochen.

