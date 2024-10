Mit „Geschenk mit Herz“ bedürftigen Kindern ein Lächeln schenken

Jetzt schon an Weihnachten denken: Wer etwas Gutes tun will, beschenkt nicht nur seine Liebsten, sondern macht auch Kindern in Not eine Freude, etwa mit der Aktion „Geschenk mit Herz“ der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica. Seit 2003 packen Menschen aus ganz Bayern Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder in Bayern und Osteuropa. 2023 beschenkte Humedica so mehr als 66.000 Kinder in Ländern wie der Ukraine, Rumänien, Moldawien, Bulgarien oder Albanien.

Die Pakete, die mithilfe einer Packliste gefüllt werden, werden an Sammelstellen abgegeben, die die Päckchen lagern, bis sie zwischen St. Martin und Nikolaus vom Lastwagen abgeholt werden, erklärt Aktionsleiterin Roswitha Bahner-Gutsche. „Diese werden von ehrenamtlichen Fahrern gesteuert, die sich die Zeit oftmals extra freihalten, um Kindern eine Freude machen zu können.“ Ab sofort kann man sich wieder als Sammelstelle registrieren, am besten auf der Internetseite www.geschenk-mit-herz.de. Anmeldeschluss ist am 27. Oktober.

Sammelstellen für die Aktion „Geschenk mit Herz“

Folgende Sammelstellen gibt es bereits in der Region:

Mindelheim: Gabor-Outlet, Allgäuer Straße 17

Mindelheim: dm-Drogeriemarkt, Allgäuer Straße 32

Nassenbeuren: Jugendgruppe, Kirchstraße 17a

Bad Wörishofen: Kindergarten Glückshaus, Leonhard-Oberhäußer-Straße 5

Bad Wörishofen: Städtischer Kindergarten, Königsberger Straße 31

Türkheim: Haus für Kinder St. Josef, Altbürgermeister-Wiedemann-Straße 3

Türkheim: Grundschule, Wörishofer Straße 5

Derndorf: St. Vitus Kindergarten, Lindenstraße 3

Unteregg: Familie Jakob, Herdweg 14

Schon jetzt können Päckchen gepackt werden – entweder für Kinder von drei bis sieben Jahren oder für die Altersgruppe von acht bis zwölf Jahren. Eine Packliste mit Empfehlungen gibt es online auf der Homepage der Aktion. Diese soll dafür sorgen, dass alle Kinder in etwa gleichwertige Geschenke bekommen.