Wie verhalte ich mich bei Gewitter?

Herr Groos, wie geht es Ihnen und wobei stören wir Sie gerade?

GERHARD GROOS: Mir geht es sehr gut, ich sitze aktuell im Büro und arbeite am PC.

Was sollte man im Vorfeld mit Blick auf Unwetter beachten, wenn man eine Wanderung oder einen Ausflug machen möchte?

GROOS: Gerade im Sommer sollte man, wenn Gewitter angekündigt sind, rechtzeitig starten. Da die Hitzegewitter meist am Nachmittag aufziehen, ist es sinnvoll früh loszugehen, damit man vor Einbruch des Unwetters wieder zuhause ist.

Angenommen, man hat sich doch verschätzt und wird vom Gewitter überrascht: Wie verhält man sich am besten, um sich vor Blitz und Donner zu schützen?

GROOS: Im Gebirge gilt: nicht auf Graten oder Gipfeln stehen. Außerdem sollte man alles aus Metall, beispielsweise Haken oder Seile im Fels meiden und Abstand halten. Ist man in der Nähe eines Waldes, kann man dort Schutz suchen, allerdings nicht direkt am Baum. Besser ist es, wenn man sich in die Mitte des Waldes begibt. Ist man im freien Gelände, sollte man sich zusammenkauern – im besten Fall auf einer isolierenden Unterlage, zum Beispiel auf einem Rucksack. Ist man nicht im Wald oder im Gebirge, sondern nahe einer Stadt, ist es leichter, Unterschlupf zu suchen – und das sollte man auch zügig tun, wenn ein Gewitter aufzieht.

Ich habe einmal gehört, dass man Abstand zu anderen Menschen halten sollte, um die Gefahr von Blitzüberschlägen zu verringern. Stimmt das?

GROOS: Das ist richtig, man sollte nicht im Pulk stehen.

Was mache ich, wenn ich bei einer Fahrradtour vom Gewitter überrascht werde?

GROOS: Auch hier gilt, dass man sich von Objekten aus Metall fernhalten sollte. Also: absteigen, Fahrrad anlehnen und sich entfernen.

Gerhard Groos, DAV Mindelheim Foto: Josef Schafnitzl