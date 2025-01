Schule im Zirkuszelt

Ein aufregender Sommer kommt auf die Kinder der Grundschule Wiedergeltingen zu. Zuletzt gab der Schulverband der Trägergemeinden Wiedergeltingen und Amberg grünes Licht für ein nicht alltägliches Schulprojekt. Eine Woche verbringen die Kinder im Zirkuszelt, um ein vielfältiges Programm vorzubereiten, das dann bei zwei Vorstellungen auch den Eltern und den interessierten Bürgern von Wiedergeltingen vorgestellt werden soll.

In einer Sitzung des Schulverbandes stellten Bürgermeister Norbert Führer, Schulleiterin Katja Weber und Vertreter des Elternbeirates das Projekt „Kindermitmachzirkus“ vor. Es wird in der Zeit vom 26. bis 30. Mai stattfinden. Die Schulleiterin wies darauf hin, dass es nur vier Tage dauern werde, da am 29. Mai ein Feiertag sei und es deshalb ab Donnerstag keine Versicherungshaftung gebe.

Sponsoren sind beim Zirkus-Projekt der Grundschule Wiedergeltingen willkommen

Die Kinder proben in einem echten Zwei-Mast-Zirkuszelt an den ersten drei Tagen der Woche. Folgende Aktivitäten stehen zur Verfügung: Tellerdrehen, Bodenakrobatik, Schwebebalken, Trapez, Kugellaufen, Drahtseillaufen, Hula-Hopp, Jonglage und weiter können die Kinder in die Haut eines Clowns schlüpfen. Gezeigt werden die Künste dann bei zwei Gala-Vorstellungen am Freitag.

Die Mitglieder des Schulverbandes zeigten sich begeistert. Allerdings gibt es das Schulprojekt nicht zum Nulltarif. Die Organisatoren rechnen mit Kosten in Höhe von 7000 Euro, die zum Teil über Eintrittsgelder bei den Vorstellungen, Bewirtungen, Unterstützung des Fördervereines und Sponsoren hereingebracht werden sollen. Und Bürgermeister Norbert Führer versprach auch im Namen seines Kollegen Peter Kneipp, dass die Gemeinden bei einem eventuellen Defizit sicher nicht „abseits“ stehen werden. So heißt es also im Mai für die Kinder der Grundschule „Manege frei!“