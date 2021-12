Wiedergeltingen

17:45 Uhr

Bluttat in Wiedergeltingen: Heuer wohl kein Urteil mehr im Mordprozess

Plus Sachverständige vor dem Landgericht nennen Details der Bluttat in Wiedergeltingen. Dabei geht es auch um belastende Spuren. Die Auswertung der Handydaten lässt den Schluss zu, dass der Angeklagte schon früher am Tatort war.

Von Wilhelm Unfried

Mit Vernehmungen von Sachverständigen versuchte die erste Strafkammer des Landgerichts Memmingen weiter Licht in die Vorgänge in der Nacht zum 13. März dieses Jahres zu bringen. Damals wurde im Gasthaus Ritter in Wiedergeltingen ein Mann mit einem Messer getötet. Die Staatsanwaltschaft spricht von Mord.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen