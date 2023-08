Wiedergeltingen

Bodenrichtwert in Wiedergeltingen: Gemeinden steckt in der Zwickmühle

In Wiedergeltingen ist der Bedarf an Baugebieten wie in vielen anderen Gemeinden auch größer als das Angebot. Der Bodenrichtwert spielt bei der Kalkulation der Preise für Bauland eine wichtige Rolle. (Symbolbild)

Plus Der Bodenrichtwert erlaubt bei Grundstücksverkauf eigentlich keine Rabatte. Der Marktwert liegt oft deutlich höher. Eine Gratwanderung für den Gemeinderat.

Ein Problem, das sehr viele Gemeinden haben, sprach Bürgermeister Norbert Führer bei der jüngsten Gemeinderatssitzung an. Wiedergeltingen möchte junge Familie am Ort halten und bietet deshalb gemeindliche Baugrundstück zu günstigen Preisen an. „Das ist alles auf dünnem Eis“, meinte der Bürgermeister bei der Sitzung, denn eigentlich müsste die Kommune mindestens den Preis, den der sogenannte Bodenrichtwert vorgibt, verlangen. Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung dürfen Städte und Gemeinden kein kommunales Vermögen „verschenken oder unter Wert verkaufen“. Was also tun?

In Wiedergeltingen ist die Nachfrage nach Baugrundstücken größer als das Angebot

Das Problem kennen alle Bürgermeister. Die Kommunen versuchen Baugrund zu erschließen und zumindest Teile davon in den Besitz zu bekommen. Die Grundstücke werden dann, weil die Nachfrage größer als das Angebot ist, an Hand eines Punktesystems vergeben. Oft bekommen dann jungen Familien im Rahmen eines sogenannten Einheimischenmodells einen günstigeren Preis. In Wiedergeltingen, so der Bürgermeister, verkaufe die Gemeinde Grundstücke an junge Familien zwischen 180 bis 200 Euro je Quadratmeter.

