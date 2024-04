Die A96 war am Montag nach einem Doppel-Unfall stundenlang gesperrt

Vor eine harte Geduldsprobe wurden die Autofahrer gestellt, die am Montagmittag auf der A96 Richtung Lindau unterwegs waren. Das war der Grund dafür.

Ein langer Stau bildete sich am Montagmittag auf der A96 Richtung Lindau in Höhe Wiedergeltingen: Laut Polizei wollte ein 62-jähriger Mann mit seinem Transporter auf Höhe Wiedergeltingen einem auf der Fahrbahn auftauchendem Tier ausweichen. Dabei kam er zu weit auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dort mit einem VW, der dadurch ins Schleudern geriet. Ein nachfolgender BMW drückte das Auto gegen die Mittelschutzplanke. Zuletzt fuhr ein Mercedes in den BMW. Bei dem Unfall wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt. Unmittelbar darauf kam es am Ende der Unfallstelle zu einem Folgeunfall, bei welchem zwei weitere Fahrzeuge in das hinterste Fahrzeug, den Mercedes, rauschten. Hierbei kam glücklicherweise keine weitere Person zu Schaden.

Gegen den Unfallverursacher wurde Anzeige erstattet

Um die nun komplett blockierte Fahrbahn abzusichern und den Verkehr über den Seitenstreifen zu lenken, alarmierten die Einsatzkräfte die Feuerwehr Buchloe. Insgesamt waren fünf der sechs Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe etwa 60.000 Euro. Die Sperrung der beiden Fahrstreifen dauerte knapp zwei Stunden. Gegen den 62-jährigen Fahrer des Transporters ermittelt die Autobahnpolizei Memmingen wegen fahrlässiger Körperverletzung. (mz)