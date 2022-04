Die etwas andere Ostereiersuche in Wiedergeltingen

Der Wiedergeltinger Bürgerverein setzt ganz auf moderne Technik und sorgt für eine Riesengaudi.

Riesengaudi bei der GPS-Ostereiersuche des Bürgervereins am Ostermontag: Erstmalig fand in Wiedergeltingen am Ostermontag eine „etwas andere Ostereiersuche“ statt. Per Handy oder Tablet mit GPS mussten die „Verstecke“ gefunden werden. Eingeladen hierzu hatte der Bürgerverein Wiedergeltingen. Die jeweiligen Teams konnten sich vorab per E-Mail zur Teilnahme anmelden.

Die Eiersuche in Wiedergeltingen war erstmals digital

Zuvor hatte Brigitte Roth, Vorsitzende des Bürgervereins, die einzelnen Ziele sowie die Route festgelegt. Hierfür wurden digital zehn Karten- bzw. GPS-Punkte für die unterschiedlichen Rätsel auf der Karte in dem Suchgebiet, das sich auf den Ortskern von Wiedergeltingen erstreckte, platziert.

Als Grundlage für die „digitale Ostereiersuche“ hatte man seitens der Verantwortlichen über einen entsprechenden Anbieter eine Lizenz zur Durchführung erworben.

Nachdem die Strecke festgelegt war, wurde an jedes Team als „Startsignal“ ein QR-Code gesandt, und dann konnte die Suche nach den Ostereiern losgehen. Bei strahlendem Sonnenschein gingen insgesamt 20 Teams an den Start und machten sich auf die Suche nach den zehn „Verstecken“.

Jedes Team bestand aus zwei bis sechs Teilnehmern, wobei auch ganze Familien mit Ihren Kindern an der Suche teilnahmen.

Insbesondere die Kinder hatten eine Riesenfreude, die richtigen Ziele anzusteuern.

Bei der letzten Station am Schützenheim im Osterweg wartete auf jedes Team am Nachmittag ein verstecktes Osterkörbchen. Zur Stärkung servierte der Bürgerverein Kaffee und Kuchen.