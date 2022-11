Diesen Preis zahlt Wiedergeltingen gerne

Das Gewerbegebiet am Kulturweg in Wiedergeltingen wird in Richtung Norden erweitert werden (rote Fläche). Grün unterlegt ist die Fläche, die schon vor rund sieben Jahren Ausgleichsfläche hätte werden sollen, jetzt aber mit in die Erweiterungsfläche fließen wird.

Foto: Regine Pätz