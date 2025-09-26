Er ist der Herausforderer – Fritz Hessel will auch Bürgermeister in Wiedergeltingen werden

Es tut sich etwas in der Wiedergeltinger Politik: Erst vor wenigen Wochen gab der Bürgerverein Wiedergeltingen seinen Kandidaten bekannt, der Nachfolger des amtierenden Bürgermeisters Norbert Führer werden soll. Schon damals gab es die Vermutung, dass Sebastian Kugelmann einen Herausforderer bekommen könnte – nun steht fest, wer es ist. CSU und Freie Wähler schicken einen gemeinsamen Kandidaten ins Rennen.

Wer ist der nächste Bürgermeisterkandidat in Wiedergeltingen?

Fritz-Philipp Hessel ist 35 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Er ist in Buchloe geboren, lebt aber seit sechs Jahren in Wiedergeltingen, wo seine Frau ihre Wurzeln hat. „Ursprünglich als Übergang gedacht, wurde das Haus der Großeltern seiner Frau schnell zur festen Heimat“, heißt es im offiziellen Pressepapier. Aktuell sei er Mitglied in zwei Vereinen, erzählt Hessel: „Aber vielleicht werden es in Zukunft ja noch mehr ...“

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass CSU und Freie Wähler den 35-Jährigen als Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken? Man habe lange überlegt, wen man als Kandidaten aufstellen könnte, erzählt Sandra Reiter, Schatzmeisterin der Wiedergeltinger CSU. Ein Mitglied der Partei sei dann auf Hessel gekommen und habe ihn angesprochen. Dem gebürtigen Buchloer schwirrte ein Bürgermeisteramt schon immer mal wieder im Kopf herum, verrät er. „Mein Großvater war 31 Jahre lang Bürgermeister in Jengen.“ Schon als kleines Kind habe er miterlebt, „wie faszinierend die Arbeit für eine Gemeinde ist, was für eine Ehre“, aber auch ein Amt, das man nicht unterschätzen sollte.

Rückendeckung gab es von seinem Arbeitgeber – Hessel arbeitet als Industrial Engineer in der Automobilindustrie – und von seiner Frau. „Die fand das gar nicht abwegig“, sagt Hessel und ergänzt: „Die Familie wächst halt jetzt bestenfalls um 1500 Mitglieder.“

Fritz Hessel will Bürgermeister in Wiedergeltingen werden. Foto: Leonie Küthmann

Ein nahbarer Bürgermeister möchte er sein, der auch im Rathaus für die Bürgerinnen und Bürger aus Wiedergeltingen zu erreichen ist. Wichtig ist Hessel neben einem gewissen Teamgeist, der ihn durch seine Erfahrung im Mannschaftssport geprägt habe, auch die Überparteilichkeit. Aktuell gehört Hessel keiner Partei an, die Tatsache, dass ihn aber verschiedene Gruppierungen unterstützen, spreche für ihn, betont Dr. Josef Ritter, Zweiter Vorsitzender des CSU-Ortsverbands: „Der Fritz schafft es super, dass man verschiedene Gruppen zusammenbringt.“

Was will Hessel in Wiedergeltingen bewirken?

Mit Blick auf konkrete Projekte, die er in der Gemeinde weitertreiben will, nennt Hessel unter anderem den Bau der Ganztagsbetreuung für die Schule sowie geplante Straßenerneuerungen. Langfristig würde er als Bürgermeister dafür sorgen, dass zusätzliche Parkflächen für Kindergarten und Schule geschaffen werden und die Verkehrssituation verbessert wird. Auch eine „Revitalisierung des Zentrums“ steht auf seiner Agenda, ebenso wie Investitionen in den Katastrophen- und Hochwasserschutz sowie der Ausbau der digitalen Infrastruktur.

Ist „Frischer Wind für Wiedergeltingen“ eine Kampfansage an Sebastian Kugelmann, den Kandidaten des Bürgervereins Wiedergeltingen? So drastisch würde Hessel es nicht ausdrücken, aber: „Ein frisches Gesicht, ein anderer Blick schadet sicher nicht.“ Johann Menhofer, Mitglied der Freien Wähler im Gemeinderat, ergänzt: „Wir wollen ja auch, dass die Bürger eine Wahl im wahrsten Sinne des Wortes haben.“