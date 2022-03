Wiedergeltingen

20:00 Uhr

Er hütet das Wiedergeltinger Ortsgedächtnis

Historische Schriften: Ulrich Müller nimmt Einblick in einen Auszug aus dem Personenregister der amerikanischen Militärregierung vom Juli 1943.

Plus Ulrich Müller ist der neue Archivar der Gemeinde Wiedergeltingen. Was ihn an dieser Aufgabe besonders reizt und warum er dabei kein Freund von Heftklammern ist.

Von Regine Pätz

Die letzten Stufen sind geschafft; lediglich eine Tür, fast zu niedrig für einen Menschen durchschnittlicher Größe, gilt es jetzt noch zu durchschreiten, um ins Innere des Obergeschosses im Wiedergeltinger Rathaus zu gelangen. Es ist kühl hier, der Jahreszeit entsprechend, geschuldet auch den Begebenheiten vor Ort. Denn statt eines gut gedämmten Daches fällt der Blick auf rohes Gebälk, auf rote Ziegel, vor Jahrzehnten handwerklich verlegt.

