Wiedergeltingen

12:00 Uhr

Ganztagsbetreuung als Herausforderung für Wiedergeltingen

Wie kann die Gemeinde Wiedergeltingen die Herausforderung der Ganztagsbetreuung stemmen? Bürgermeister Norbert Führer könnte sich vorstellen, dass die Einrichtung für die Ganztagsbetreuung und Dorfgemeinschaftshaus in unmittelbarer Nähe von Grundschule und Mehrzweckhalle entstehen.

Plus Der Wiedergeltinger Gemeinderat beschäftigt sich intensiv mit dem Rechtsanspruch ab 2026 und will rechtzeitig die Weichen stellen.

Von Wilhelm Unfried Artikel anhören Shape

Was soll die Eile, werden sich einige Gemeinderatsmitglieder gedacht haben, als Bürgermeister Norbert Führer in der jüngsten Sitzung die Ganztagsbetreuung in den Schulen ab dem Jahr 2026 ansprach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .