Gerstenmalz landet auf der Fahrbahn: Schneepflug muss Autobahn reinigen

Ein mit 26 Tonnen Gerstenmalz beladener Sattelzug hat auf der A96 in Richtung München auf Höhe Wiedergeltingen große Teile der Ladung verloren. Ein aufwendiger Einsatz war die Folge.

Der 28-jährige Brummifahrer bemerkte am Donnerstag gegen gegen 16.25 Uhr, dass sich während der Fahrt plötzlich die linke Tür des Sattelaufliegers geöffnet hatte und sich ein Großteil der Ladung über eine Strecke von etwa 300 Meter über die gesamte Fahrbahn verteilte. Als der 28-jährige das Malheur bemerkte, hielt er auf dem Pannenstreifen an, wodurch sich am Heck des Sattelzuges ein etwa kniehoher Berg an Gerstenmalz bilden konnte.

Im Regen quoll das Gerstenmalz auf und erschwerte die Reinigung der A96 bei Wiedergeltingen

Die auf der Fahrbahn liegende verloren gegangene Ladung wurde durch die nachfolgenden Fahrzeuge noch weiter verteilt. Zudem quoll das Malz durch den einsetzenden Regen auf, so die Polizei. Der Einsatz einer Kehrmaschine war somit nicht möglich. Die Autobahnmeisterei Mindelheim reinigte deshalb die Fahrbahn kurzerhand mit einem Schneepflug und musste dazu immer wieder die Autobahn in Teilbereichen sperren. Da an der Tür des Aufliegers kein Materialdefekt erkennbar war, wird davon ausgegangen, dass der 28-Jährige die Tür unsachgemäß geschlossen hatte. Er muss nun deshalb mit einer Bußgeldanzeige rechnen.