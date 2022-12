Gesang und Großmut in der Wiedergeltinger Kirche

Drei Kirchenchöre brillieren beim Adventskonzert in der Wiedergeltinger Pfarrkirche Sankt Nikolaus. Darüber freut sich auch der AWO-Ortsverein Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen.

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt …“ Das war Renate Lutzenberger nicht genug. Ihr reichten auch die drei Kerzen am Adventskranz nicht. Vom Eingang bis zum Altarraum standen die Lichter rechts und links neben den Bänken in der Kirche und beleuchteten den Mittelgang. Die Kirchenchöre aus Wiedergeltingen, Weicht und Weinhausen hatten sich unter ihrer Leiterin Renate Lutzenberger zu einem großen gemischten Chor zusammengefunden um den Gästen in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Wiedergeltingen einen unvergesslichen Abend mit Adventsliedern zu gestalten.

Die Menschen im Kirchenraum wurden immer wieder im Wechsel mit dem Chor zum Mitsingen ermuntert. Und nur für diesen Zeitraum wurde das Licht der Kerzen mit dem Licht der Kirchenlampen vermischt. Sie sangen „Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht“.

Der Kirchenchor sang mit Inbrunst, von Renate Lutzenberger am Klavier begleitet: „Machet die Tore weit“ und „Wieder naht der heil’ge Stern“, um nur einige Titel zu nennen. Geschichten und meditative Texte wechselten sich mit den Liedern ab. In der Geschichte von Josef Keller heißt es am Schluss: „Also lasst euch ein wenig Mut machen von mir, einer winzigen, kleinen Kerze.“

Auch ein Liedtext aus dem 13. Jahrhundert war in Wiedergeltingen zu hören

Mit „Panis Angelicus“, dem Text aus dem 13. Jahrhundert, sangen Julia Böhm und Fritz Lutzenberger vom „Engelsbrot“ nach der Melodie von César Franck. Für Begleittöne war Daniel Huber an Keyboard und Gitarre zuständig. Rita Schulz spielte das zauberhafte Solo, das Largo „Ombra mai fu“ aus „Xerxes“ von Georg Friedrich Händel auf ihrer Querflöte.

Es waren schließlich die „Spuren aus Licht“ und der feierliche „Andachtsjodler“, die die Menschen in die Nacht hinaus begleiteten. Sie spendeten stolze 1035 Euro für den AWO-Ortsverein Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen und dort vor allem für die AWO-Engelchen, die bei einer Einzelfallhilfe finanziell bedürftige und nachweislich unschuldig in Not geratene Bürgerinnen und Bürger im Einzugsgebiet der drei Gemeinden unterstützen.

Für den guten Zweck kamen beim Kirchenkonzert über 1000 Euro zusammen

760 Euro lagen im Spendenkorb. Zusätzlich wurde dieser Betrag noch um 275 Euro ergänzt durch den anschließenden Glühwein- und Punschausschank.