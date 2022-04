Großauftrag für Wiedergeltinger Maschinenbauer HG Grimme

Das Wiedergeltinger Unternehmen HG Grimme SysTech liefert Anlagen zum Fräsen für BMW in Landshut.

Einen Großauftrag für die Kohlefaserbearbeitung hat das Wiedergeltinger Unternehmen HG Grimme SysTech bekommen. Mit Anlagen zum Fräsen von CFK- Rahmenteilen eines BMW-Modells verbessert das Maschinenbauunternehmen die Anlagenperformance und -qualität und senkt die Staubemissionen auf ein Minimum.

HG Grimme SysTech aus Wiedergeltingen gewinnt Ausschreibung für BMW in Landshut

Einsatz und Verarbeitung von carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) haben in der Automobilbranche in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen: Der Einsatz von hochwertigen Leichtbau-Werkstoffen, insbesondere von CFK, spielte auch bei der Entwicklung eines BMW-Modells eine wichtige Rolle. Das Maschinenbauunternehmen HG Grimme SysTech aus Wiedergeltingen hat eine Ausschreibung für Anlagen zum Fräsen von CFK-Rahmenteilen gewonnen. Nach einem Jahr intensiver Entwicklung ging die erste Maschine aus Wiedergeltingen jüngst im BMW-Werk in Landshut in Betrieb.

Das Werk Landshut bearbeitet auf der Anlage komplette Seitenrahmen eines Fahrzeugs: Da sie sich im Sichtbereich befinden, sind die Anforderungen an die Fräsqualität hoch. Für kurze Fertigungszyklen sorgen zwei Bearbeitungsköpfe, die simultan an einem Bauteil arbeiten können. Um unnötigen Stillstand durch unproduktive Nebenzeiten zu vermeiden und um die Flexibilität zu erhöhen, kommen je Achsgruppe ein Wechsler für 26 Werkzeuge, ein zusätzlicher Vierfach-Winkelkopfmagazin mit kundenspezifischer Werkzeugverwaltung und mehrere Schwesterwerkzeuge zum Einsatz.

Gezielt ging es bei der Lösung um den enormen Staub, der bei faserverstärkten Kunststoffen bei der Bearbeitung entsteht. „Bei der Entwicklung der Anlage hatten wir zusammen mit dem BMW-Projektteam vor allem die beim Fräsen entstehende Feinstaubentwicklung stets im Visier“, erklärt Bernd Settele, Projektleiter bei HG Grimme SysTech, in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die Maschine von HG Grimme SysTech aus Wiedergeltingen sorgt bei BMW für saubere Luft

Ziel war es demnach, sehr sauberes Fräsen zu gewährleisten. Die Maschine aus Wiedergeltingen sorgt unter anderem dafür, dass auch der Feinstaub zuverlässig aus der Luft gefiltert wird, bevor ein Mitarbeiter mit dem Bauteil in Kontakt kommt.

Besonderes Augenmerk wurde auf eine weitreichende Anbindung an das IT-System von BMW und den Zugriff auf typische Industrie- 4.0-Applikationen gelegt. „Unsere Lösung erlaubt eine vollständige Rückverfolgbarkeit und präzise Auswertung von Daten mit präzisen Informationen unter anderem zum Verschleiß, allgemeinen Zustand der Werkzeuge und der Anlage, zur Bruchkontrolle und Vorschau von anstehenden Wartungen“, so Projektleiter Bernd Settele. Außerdem sei besonders auf die Bedienerfreundlichkeit geachtet worden, freut sich auch Geschäftsführer Wolfgang Grimme.