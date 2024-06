Hund bringt Fahrradfahrerin zum Sturz

Ein Hund hat eine Radfahrerin (76) so irritiert, dass sie gestützt ist. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, die Hundehalterin wird angezeigt.

Leichte Verletzungen erlitt eine 76-jährige Radfahrerin, die von einem querenden Hund irritiert und zum Sturz gebracht wurde. Laut Polizei war die Frau am Montagvormittag auf dem Riedweg von Wiedergeltingen in Richtung Buchloe unterwegs, als plötzlich ein großer Hund die Straße querte. Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Hundebesitzerin droht eine Anzeige. (mz)