Ist die A96 ein Unfallschwerpunkt für Geisterfahrer?

Den Rettungskräften bot sich ein Bild des Schreckens: Der 83-jährige Unfallverursacher starb noch an der Unfallstelle, zwei Personen wurden schwer verletzt. Die A96 war auf Höhe Wiedergeltingen in Richtung München stundenlang gesperrt.

Plus Nach dem Geisterfahrer-Unfall auf der A96 bei Wiedergeltingen sind viele Autofahrer verunsichert. Wie gefährlich die Polizei den Streckenabschnitt einschätzt.

Der Schock sitzt immer noch tief: Ein 83 Jahre alter Mann ist am Mittwoch auf der A96 auf Höhe Wiedergeltingen in die falsche Richtung gefahren und beim Zusammenstoß mit entgegenkommenden Fahrzeugen tödlich verletzt worden. Den Rettungskräften - an der Unfallstelle waren die Feuerwehren Türkheim und Bad Wörishofen, das BRK sowie die Autobahnmeisterei Mindelheim im Einsatz - bot sich am Unfallort ein Bild des Schreckens: Der 83-Jährige Unfallverursacher starb noch an der Unfallstelle. Ein 32-jährige Autofahrer und ein 79-Jährige wurden schwer verletzt. Ist dieser Streckenabschnitt ein Unfallschwerpunkt für Geisterfahrer?

Geisterfahrer auf der A96 zwischen Stetten und Buchloe

Das zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sagt Nein. Auf Anfrage unserer Redaktion listet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf, dass es in den vergangenen fünf Jahren auf der A96 im Abschnitt zwischen Stetten und Buchloe zuvor zu drei Unfällen mit Geisterfahrern gekommen ist: Der schlimmste Geisterfahrerunfall forderte vier Opfer: Am 20. Juli 2019 ereignete sich ein Frontalzusammenstoß mit einem Geisterfahrer. Unfallverursacher und Beifahrerin wurden dabei getötet. Der entgegenkommende Fahrer und dessen Beifahrerin ebenfalls. Alle drei weiteren Insassen im Pkw des Entgegenkommenden wurden schwer verletzt.

