Kita-Gebühren in Wiedergeltingen werden teurer

Plus Zwar ist für eine Anhebung der Beitragssätze der Kita St. Nikolaus allein der Träger St. Simpert zuständig. Mitnehmen auf diesem Weg will man dort aber auch die Gemeinde selbst.

Mit einem Beschluss von 6:4 Stimmen segnete das Wiedergeltinger Gremium die Gebührenanhebung für die Kinderbetreuung der Kita St. Nikolaus, die zum Verwaltungsgebiet St. Simpert des Bistums Augsburg gehört, ab. Das Kuriose daran: die Anhebung kann der Träger auch ohne Anhörung des Gemeinderates vollziehen. Dennoch war den Verantwortlichen eine Art Schulterschluss mit der Gemeinde wichtig.