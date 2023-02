Kita-Platz in Wiedergeltingen wird ab September teurer

Plus Der Gemeinderat Wiedergeltingen spricht sich für eine Preisanpassung aus und folgt damit dem Vorschlag des kirchlichen Trägers. Gestrichen wird jedoch die Geschwisterermäßigung.

Einstimmig segnete der Wiedergeltinger Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung die Gebührenanhebung für die Kinderbetreuung in der Kita St. Nikolaus ab September dieses Jahres ab. Schon im Vorjahr war das Gremium dem Vorschlag des Trägers St. Simpert gefolgt und hat sich mittels Beschluss ebenfalls festgelegt, die Gebühren regelmäßig anzupassen - die Entscheidung fiel also nicht überraschend.